Svetovni dan humanitarnosti

Solidarnost spričo podnebnih sprememb

© pixabay.com

Združeni narodi so 19. avgust razglasili za svetovni dan humanitarnosti. Letošnji poteka pod geslom Solidarni v boju proti podnebnim spremembam, da nikogar ne pustimo ob strani. "Tisti, ki so najmanj prispevali h globalni podnebni krizi, plačujejo najvišjo ceno," poudarjajo ZN.

Podnebne spremembe povzročajo razdejanje po svetu v obsegu, ki ga ljudje v prvih vrstah in humanitarnih organizacijah ne zmorejo več obvladati. Čas se izteka za najbolj prizadete, ob tem pa še dodatni milijoni ljudi izgubljajo domove in možnosti za preživetje, ob letošnjem svetovnem dnevu humanitarnosti izpostavljajo ZN.

Svetovne voditelje pozivajo, da morajo na novembrski podnebni konferenci sprejeti učinkovite ukrepe, ki bodo omogočili preživetje najbolj prizadetim ljudem.

Urad ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (UNOCHA) vabi ljudi z vsega sveta, da se v znak solidarnosti priključijo kampanji #TheHumanRace, in sicer tako, da v času med 16. in 31. avgustom na aplikaciji Strava zabeležijo skupno sto minut teka, hoje, kolesarjenja, plavanja ali druge dejavnosti. Tako bodo svetovne voditelje opomnili na obljubo izpred desetih let, da bodo razvite države letno namenile državam v razvoju 100 milijard ameriških dolarjev za blažitev posledic in prilagajanje na podnebne spremembe.

"Slovenija se zaveda nujnosti ukrepanja na področju podnebnih sprememb, na katera opozarja zadnje poročilo Medvladnega foruma za podnebne spremembe IPCC," so ob dnevu humanitarnosti sporočili iz ministrstva za zunanje zadeve.

Pregled svetovnih humanitarnih razmer 2021, ki ga je objavil UNOCHA, kaže na veliko naraščanje števila naravnih nesreč na globalni ravni v zadnjem desetletju. Poplave so se več kot podvojile, povečalo se je število neurij, potresov, zemeljskih plazov, suš in požarov, primeri skrajnih temperatur so se več kot potrojili. Brez ustreznega ukrepanja se bodo razmere samo še poslabševale, opozarjajo.

"Podnebne spremembe čutimo vsi, povsod po svetu. Zaradi zaostrovanja lokalnih in regionalnih konfliktov ter naraščanja števila naravnih nesreč humanitarne potrebe zelo naraščajo. Zato je potrebno okrepljeno sodelovanje vseh, še posebej tistih, ki delujemo na področjih humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja in zagotavljanja miru," sporoča Albin Keuc, direktor platforme SLOGA za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ki združuje 37 slovenskih nevladnih organizacij.

"Ena izmed prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU na humanitarnem in razvojnem področju je zagotavljanje dostopa do pitne vode. Številni viri pitne vode po svetu so zaradi podnebnih sprememb ogroženi, številnih pa kot posledica hudih suš ni več. Vsak dan smo priča uničujočim požarom, sušam, vročinskim valom in poplavam ter povečevanju števila ljudi, ki so zaradi teh naravnih nesreč izgubili vse," je dodal državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan, ki je še opozoril, da je to le en del katastrofe, ki nas čaka v prihodnosti, če se s problemom ne soočimo pravočasno in z vsemi močmi.