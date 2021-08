Odkrit vir novih okužb

Na Novi Zelandiji velja tridnevno zaprtje

Jacinda Ardern

Na Novi Zelandiji so danes odkrili vir tokratnega izbruha novega koronavirusa, zaradi katerega so znova zaprli državo, potem ko so v nedeljo okužbo potrdili pri moškem, ki ga niso povezali s potovanji v tujino. Medtem so okužbo potrdili še pri 11 osebah, skupno pa imajo v tem izbruhu 21 okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri moškemu so v nedeljo potrdili koronavirusno različico delta, ki so jo genetsko povezali z Avstralijo. Ker moški ni potoval v Avstralijo, so oblasti pospešeno iskale pravi vir okužbe, da bi tako lažje izsledile vse morebitne stike. Kot najverjetnejši vir so sedaj označili osebo, ki je prišla iz Sydneyja 7. avgusta. Okužbo pri tej osebi so namreč potrdili po dveh dnevih v karanteni, kasneje pa so jo odpeljali v bolnišnico.

"Mislim, da smo odkrili košček sestavljanke, ki smo jo iskali," je povedala premierka Jacinda Ardern. "Glede na dosedanje ugotovitve po oceni oblasti virus ni krožil v družbi. Odkritje vira okužbe pa bo sedaj olajšalo omejitev virusa, " je dodala. "Smo pripravljeni glede primerov, da se najprej poslabšalo in nato izboljšalo. Vedno je vzorec pri teh izbruhih."

Na Novi Zelandiji velja tridnevno zaprtje, da bi tako omejili širjenje okužbe. Predvidoma v petek bodo sprejeli odločitev, ali bodo zaprtje, ki se izteče v soboto, podaljšali.

V državi so medtem odobrili cepljenje tudi za mlajše, stare od 12 do 15 let. Nova Zelandija je doslej potrdila okoli 2580 okužb, za covidom-19 je umrlo 26 ljudi. Se pa država sooča s počasnim tempom cepljenja. Doslej so v celoti cepili okoli 23 odstotkov prebivalstva.