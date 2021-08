Na Haitiju več kot 2000 mrtvih

Število zabeleženih smrti po sobotnem potresu se povečuje

Število smrtnih žrtev sobotnega rušilnega potresa na Haitiju je naraslo na 2189, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. "Poplave in obilne padavine v minulih dneh so upočasnile prizadevanja reševalcev, ki iščejo morebitne preživele in skušajo pomagati prizadetim," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V potresu je bilo poškodovanih več kot 12.000 ljudi, porušenih je bilo več deset tisoč hiš, brez strehe nad glavo je ostalo približno 30.000 družin. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite še vedno pogrešajo 332 ljudi.

Na jugozahodu države vlada kaos, prizadeti v potresu pa se soočajo tudi s slabim vremenom, ki ga je povzročil prehod tropske nevihte Grace. Vlada je v štirih provincah, ki jih je prizadel potres, razglasila enomesečno izredno stanje. Haiti je prizadelo tudi nasilje tolp, covid-19 in politični kaos, ki se je prejšnji mesec še okrepil po atentatu na predsednika Jovenela Moiseja.

Vrstijo se kritike glede ravnanja vlade po katastrofi, saj da so ljudje prepuščeni samim sebi. "Pet dni po potresu je izziv varno zagotoviti humanitarno pomoč stotinam tisoč žrtev, nekatere med njimi živijo na osamljenih območjih," poroča AFP. Takojšnjo humanitarno pomoč na Haitiju potrebuje približno 600.000 ljudi.

579ujPHKnqo