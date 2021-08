Univerza kot banka

Ni videti, da bi se univerza zavedala, da je že prvi val epidemije dodobra zatresel njene temelje v simbolnem in praktičnem smislu

Plakat v Ljubljani

© Borut Krajnc

Tako rekoč vsi strokovnjaki se strinjajo, da se nam jeseni obeta četrti val epidemije, za katerega nihče ne more napovedati, ali bo zadnji; sodeč po raziskavah kužnosti novih različic virusa in nezadostni precepljenosti verjetno ne. Prav tako se v poletno sproščenih razpravah na gostilniških vrtovih vsi po vrsti strinjamo, da še enega leta lockdowna ne bomo preživeli. Tako zatrjujejo gospodarstveniki, ki se jim je že doslej uspelo obdržati nad vodo le z veliko iznajdljivosti in/ali discipline, tako pravijo turistični in gostinski delavci, enako trdimo delavci v izobraževanju, saj smo na koži svojih učencev, dijakov in študentov občutili katastrofalne posledice dela na daljavo.