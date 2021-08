Kapitulacija ameriške utvare

Ameriški voditelji več let niso želeli priznati, da so razmere v Afganistanu brezupne. Zdaj so si ZDA z bolečim porazom zapravile še vojaški sloves v svetu in občutno spodkopale svoj položaj v Aziji.

Notranjost ameriškega transportnega letala RCH-871, ki je 16. avgusta s kabulskega letališča evakuiralo 640 Afganistancev. Transportna zmogljivost letala je sicer 150 ljudi.

Abdul Salam Zajif se je rodil leta 1967 v južni afganistanski provinci Kandahar. Ko se je decembra 1979 začela sovjetska invazija na državo, je njegova družina pobegnila v sosednji Pakistan; tam so začela vznikati številna begunska taborišča in marsikatero od njih obstaja še dandanes. Mladi Zajif se je leta 1983 pridružil mudžahidom, borcem proti sovjetski zasedbi, ki so jih zahodne sile na čelu z ZDA razglasile za borce za svobodo in jim pošiljale denar, dobavljale orožje in vojaško opremo ter jim zagotavljale logistično podporo in vojaško usposabljanje. Zajif se je izkazal za enega sposobnejših in bojevitejših poveljnikov mudžahidov v tej dolgoletni in krvavi vojni, v kateri je bilo ubitih okoli 15 tisoč sovjetskih vojakov in več kot milijon Afganistancev.