Paradoks cepilne dileme

Necepljeni, ki hoče zrušiti veljavni družbeni red, ga v resnici vzdržuje, cepljeni, ki želi zaščititi družbeno vezivno tkivo, pa v resnici razgalja, da to sploh ne obstaja

© Franco Juri

Necepljeni pripadnik srednjega razreda se poglablja vase, raziskuje, odkriva resnice, bere in meni, da ima privilegiran, kritičen vpogled v svet okoli sebe. Ima se za etičnega posameznika, ki je uvidel, spregledal in doumel, zato je na trenutke moralno vzvišen. Ker ne naseda ideologiji in politični propagandi, išče neodvisne vire, bere pričevanja žvižgačev iz velikih farmacevtskih podjetij, posluša razlage odpadniških zdravnikov, na YouTubu spremlja predavanja »vizionarskih znanstvenikov«. To, da velika večina stroke te vsebine zavrača oziroma izpodbija, je za necepljenega prej dokaz, da ima prav, kot nasprotno. Z žalostjo in razočaranjem opazuje svoje nekdanje prijatelje, sodelavce in javne osebe, ki jih je imel za razumne, kako zdaj tulijo v sporni rog.