Hojs: Slovenija je Litvi donirala 10 kilometrov tehničnih ovir

Minister napoveduje dodatno policijsko pomoč Litvi

Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Notranji minister Aleš Hojs se je v četrtek v Portorožu sestal s slovaškim kolegom Romanom Mikulcem. Med drugim sta se pogovarjala o problematiki migracij iz Belorusije, pri čemer je Hojs dejal, da je Slovenija Litvi že donirala 10 kilometrov "tehničnih ovir", tja pa bosta v kratkem odšla še dva slovenska policista. "Slovenska policista bosta tako litovskim kolegom pomagala pri nadzoru meje z Belorusijo," so sporočili z notranjega ministrstva.

Litva je na drugi strani spomladi pomagala Sloveniji pri varovanju schengenske meje s Hrvaško. Skupaj z estonskimi in poljskimi policisti so bili na meji s Hrvaško med majem in začetkom julija.

"Podobno je solidarnost z Litvo izrazila tudi Slovaška, skupaj pa sta napovedali tudi solidarnost z Latvijo in Poljsko, če bo to potrebno," so še sporočili z notranjega ministrstva.

Hojs in Mikulec sta se sicer pogovarjala tudi o razmerah v Afganistanu, kjer so oblast prevzeli talibani. Razpravljala sta o nadaljnjih ukrepih zaradi tamkajšnjih razmer in možnega vpliva na varnostne razmere v EU. "Ministra sta izmenjala tudi izkušnje o evakuaciji lokalnega osebja v Afganistanu, ki je sodelovalo z vojaki obeh držav v Afganistanu," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Situacija v Afganistanu je bila sicer tudi tema telefonskih pogovorov premierja Janeza Janše s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom. Kot je Janša sporočil na Twitterju, je z Michelom in Borrellom razpravljal še o nadaljnjih aktivnostih Sveta EU glede na "spreminjajočo se geopolitično situacijo".