Slovenija v digitalnih veščinah pod povprečjem EU

Po podatkih Eurostata lani v povprečju 44 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 65 do 75 let, ni še nikoli uporabilo interneta.

Mark Boris Andrijanič

© Borut Krajnc

Služba vlade za digitalno preobrazbo je 11. avgusta tvitnila, da je Slovenija na področju digitalnih veščin pod povprečjem EU, saj ima le dobra polovica prebivalcev v starosti od 16 do 74 let vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja.

Pri tem so povzemali govor Marka Borisa Andrijaniča, ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo, ob odprtju mobilne učilnice za učenje informacijskih veščin zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis.

Za Razkrinkavanje.si pa v vladni službi niso pojasnili, na katere podatke se je minister v izjavi skliceval. Ti so sicer skladni s podatki Eurostata o digitalnih veščinah prebivalcev držav EU, starih od 16 do 75 let, po katerih je imelo leta 2019 povprečno 58 odstotkov prebivalcev EU vsaj osnovne digitalne veščine. V Sloveniji je bil delež 55-odstoten oziroma za tri odstotne točke nižji od povprečja EU.

Trditev, da je Slovenija na področju digitalnih veščin pod povprečjem EU, drži. Kje vse pa Slovenija zaostaja pri digitalnih veščinah starejših, lahko preberete na portalu neprofitnega medija Oštro.si.