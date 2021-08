Kurz: »Dokler bom kancler, se to ne bo zgodilo«

Tudi Kurz bi rad zavrnil afganistanske begunce

Sebastian Kurz

© Raul Mee / Flickr

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je izrekel, da ne želi sprejeti beguncev iz Afganistana. "Ne strinjam se, da bi v Avstrijo morali sprejeti še več ljudi, ampak ravno nasprotno," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Kurz dejal v pogovoru za televizijo PULS 4.

Možnost sprejema novih Afganistancev je Kurz odločno zavrnil: "Dokler bom kancler, se to ne bo zgodilo," je dejal. Izpostavil je "posebej težko integracijo" te skupine prebivalstva. Dodal je, da bi za državo sprejemanje ljudi, ki se ne bi mogli vključiti v družbo, predstavljalo velik problem.

Da so početja talibanov kruta in da so razmere v Afganistanu neznosne, po njegovih besedah ni mogoče zanikati. Zato je pozval mednarodno skupnost k aktivnostim za izboljšanje položaja. Obenem pa je predlagal, naj prebivalci Afganistana pomoč poiščejo v sosednjih državah. Izpostavil je Turkmenistan in Uzbekistan, EU pa naj po besedah avstrijskega kanclerja državam v regiji zagotovi vso potrebno podporo.

Možnost sprejema dodatnih beguncev iz Afganistana je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sicer že v soboto zavrnil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kot je dejal v telefonskem pogovoru z nemško kanclerko Angelo Merkel, je nov migrantski val neizogiben, če ne bodo sprejeli ustreznih ukrepov. Toda Turčija, v kateri že živi pet milijonov beguncev, po njegovih besedah "ne more prevzeti dodatnega bremena migrantov".

Po napovedih premierja Janez Janše EU ne bo migracijskih koridorjev za Afganistan. "Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo Nata. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo," je zapisal na Twitterju.

Če se proti talibanom v nekaterih delih Afganistana organizirajo in borijo ženske, se naj tudi moški, je navedel Janša. Meni namreč, da ni dolžnost EU ali Slovenije, da "pomaga in plačuje vsakemu na planetu, ki beži, čeprav bi se lahko boril za svojo domovino".