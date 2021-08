Voditelji skupine G7 na virtualnem vrhu o krizi v Afganistanu

Na tokratnem srečanju bi utegnilo biti izpostavljeno vprašanje morebitnega podaljšanja roka za evakuacijo državljanov zahodnih zaveznic in afganistanskih zaveznikov

Boris Johnson

© Chatham House / Flickr

Voditelji skupine G7 bodo v torek na virtualnem vrhu razpravljali o krizi v Afganistanu, je napovedal britanski premier Boris Johnson. Na tokratnem srečanju bi utegnilo biti izpostavljeno vprašanje morebitnega podaljšanja roka za evakuacijo državljanov zahodnih zaveznic in afganistanskih zaveznikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Bistveno je, da mednarodna skupnost sodeluje pri zagotavljanju varne evakuacije, da prepreči humanitarno krizo in da podpre afganistansko ljudstvo pri zavarovanju dobrobiti, ki jih je pridobilo v zadnjih 20 letih," je na Twitterju zapisal Johnson.

Združeno kraljestvo je trenutno v vlogi predsedujoče skupini sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, ki jo sestavljajo še Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in ZDA.

Zunanji ministri G7 so po četrtkovem virtualnem srečanju že pozvali talibane, naj tistim, ki skušajo oditi iz prestolnice, to tudi omogočijo. Na zahodne zaveznike sicer leti vse več kritik glede soočanja s krizo v Afganistanu in glede kaotičnih prizorov z letališča v Kabulu.

ZDA so sicer 31. avgust določile kot rok za dokončanje evakuacije. Vendar pa zavezniki, vključno z Veliko Britanijo, vse glasneje pozivajo k podaljšanju roka.