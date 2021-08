Britanski kinematografi s pol manj zaslužka

Kljub polovičnemu zaslužku so zadovoljni s številkami

Zaslužki britanskih filmskih blagajn so mesec po ukinitvi omejitvenih ukrepov na polovici v primerjavi s tistimi pred pandemijo. Po podatkih sledilnika filmskih blagajn Comscore so ogledi filmov v štirih tednih, po 19. juliju, prinesli britanskim blagajnam 65,7 milijona funtov. Leta 2019 je bil ta znesek 129 milijonov funtov.

Kot poroča britanski BBC, so si obiskovalci britanskih kinematografov v minulih tednih lahko gledali filme, kot sta Črna vdova in Hitri in drzni 9: Drzna saga. Številni filmi, ki so obetali, so imeli zaradi covida-19 prestavljene premiere iz lanskega leta na letošnje poletje, a v kina niso privabili množice ljudi, kot bi jo pričakovali pred tem.

Britanski kinematografi so kljub polovičnemu zaslužku zadovoljni s številkami in prepričani, da se bodo vrnili na prejšnjo raven. S podobnimi razmerami se soočajo v ZDA, kjer so v zadnjih štirih vikendih zaslužili 51 odstotkov zneska, ki so ga nabrali leta 2019.

Ob teh številkah in naraščajočih primerih okužb s covidom-19 so bile premiere filmov Veliki rdeči pes Clifford, Venom: Let There Be Carnage in Hotel Transilvanija 4 v minulih tednih prestavljene na poznejši datum ali na ponudnike pretočnih vsebin. Sicer malo verjetno, a možno je, da bo že četrtič predstavljen tudi najnovejši film o Jamesu Bondu z naslovom Ni čas za smrt.

BBC navaja tudi analitika filmskih blagajn za Screen Daily Charlesa Ganta, ki pravi, da je res, da so trenutne številke veliko nižje od tistih iz leta 2019, a so tudi veliko višje od lanskih. Pred dvema letoma je v Veliki Britaniji 13 filmov zaslužilo več kot 20 milijonov funtov, kar letos ni uspelo še nobenemu filmu, kljub premieram nekaterih pričakovanih visokih zaslužkarjev.

Po besedah generalnega direktorja britanskega kinematografskega združenja (UKCA) Phila Clappa nekateri gledalci še vedno niso pripravljeni na ponoven obisk kina, predvsem starejše občinstvo. Britanska kinematografija je med pandemijo izgubila dve milijardi funtov in nihče ni predvideval, da si bo takoj opomogla. Clapp meni, da so vsi približno tam, kjer so pričakovali, da bodo.

Po svetu je več kot 400 milijonov dolarjev to poletje dosegel le film Hitri in drzni 9: Drzna saga, le peščica pa je prišla do 100 milijonov dolarjev na domačem trgu v Severni Ameriki, je dejal analitik Jeff Bock. Industrija je po njegovem navajena, da vsaj nekaj filmov po svetu zasluži več kot milijardo dolarjev.

Studii v tem času eksperimentirajo - že po 45 dneh predvajanja v kinematografih ponudijo film na platformah pretočnih vsebin ali ga celo brez premiere v kinematografih prikažejo le pri ponudnikih pretočnih vsebin, ponavadi za dodatno plačilo. Možno je, da bo industrija za vedno spremenjena, meni Bock.