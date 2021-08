Biden: ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo iz Kabula

Pogovori o preložitvi roka za umik ameriških enot še potekajo

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Joe Biden je ob vse glasnejših pozivih, naj ZDA podaljšajo rok za umik ameriških enot iz Afganistana, v nedeljo dejal, da še vedno upa, da bodo ZDA do 31. avgusta dokončale evakuacijo več deset tisoč ljudi iz Kabula. "ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo z letališča v Kabulu," je poudaril. Potrdil je, da potekajo pogovori z voditelji drugih držav o preložitvi roka za umik ameriških enot iz Afganistana, vendar izrazil upanje, da ga ne bo treba podaljšati.

Biden, ki se sooča s številnimi očitki zaradi kaotične evakuacije po bliskovitem napredovanju talibanov in njihovem prevzemu oblasti, je v nedeljo dejal, da so ZDA v zadnjem tednu z letališča v Kabulu evakuirale skoraj 28.000 ljudi, poroča britanski BBC.

"Pred nami je še dolga pot, marsikaj pa bi lahko še šlo narobe," je dejal Biden in navedel grožnjo z napadi zlasti skrajne skupine Islamska država.

"Toliko ljudi ni mogoče evakuirati brez bolečin in pretresljivih slik, ki jih vidite," je dejal Biden novinarjem v Beli hiši. "Bomo videli, kaj lahko naredimo," je dodal.

ZDA so v nedeljo sporočile, da bodo v evakuacijah več deset tisoč Afganistancev in tujih državljanov iz Kabula po novem sodelovali tudi ameriški komercialni letalski prevozniki.

Talibani so medtem sporočili, da tuje sile v Afganistanu niso zaprosile za podaljšanje roka, ki so ga določile za odhod iz države.

Na območju okrog letališča še naprej vladata kaos in gneča, saj si ob tujih državljanih tudi številni Afganistanci po prihodu talibanov na oblast želijo zapustiti državo. Glede na navedbe neimenovanega predstavnika zveze Nato, ki ga navajajo tuje tiskovne agencije, naj bi sicer v tednu dni na letališču skupno umrlo že najmanj 20 ljudi.

Na kabulskem letališču je zjutraj prišlo do streljanja med afganistanskimi varnostnimi silami in neznanimi ljudmi, en policist je bil ubit, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila nemška vojska.

"Danes zjutraj je prišlo do streljanja med afganistanskimi varnostnimi silami in neznanimi ljudmi v bližini severnega vhoda na letališče v Kabulu. Pri tem je bil ubit pripadnik afganistanskih varnostnih sil, še trije so ranjeni," so sporočili. Kot so dodali, so streljali tudi nemški in ameriški vojaki, vendar nihče od njih ni bil ranjen.

2aze9JAznw0

gYmTJEevlhQ

TQHkNF5sSzc