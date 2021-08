Mediana: Vlado podpira četrtina vprašanih

Na vrhu med strankami še vedno SDS, sledita ji SD in Levica

Tretja Janševa vlada

© Borut Krajnc

Delo vlade podpira dobra četrtina vprašanih, kar je najmanj v njenem mandatu doslej, kaže anketa, ki jo je za POP TV opravila agencija Mediana. Najvišjo podporo med strankami še vedno uživa največja vladna stranka SDS, opozicijska LMŠ pa vedno bolj zaostaja za SD in Levico. Med politiki je najbolj priljubljena Ljudmila Novak. Vlado tako podpira 27,5 odstotka sodelujočih v anketi, nasprotujeta pa ji dve tretjini vprašanih (63,9 odstotka), 8,6 odstotka je neopredeljenih.

Med strankami je tudi tokrat največ glasov prejela največja vladna stranka SDS (16,1 odstotka), ki je ta mesec izgubila dve odstotni točki. Na drugem mestu je SD z 11,1-odstotno podporo, sledi Levica z 8,8-odstotno podporo. Na četrtem mestu je LMŠ, ki iz meseca v mesec izgublja zaupanje volivcev, tokrat bi prejela 5,6-odstotka glasov vprašanih. Prav toliko bi jih podprlo tudi NSi, ki zaključuje zgornji del lestvice raziskave.

Sledi stranka SAB s 4,1-odstotno podporo, nato pa še Pirati (2,5 odstotka), Zeleni (dva odstotka), SNS (1,8 odstotka) in Dobra država (1,5 odstotka). Parlamentarni stranki DeSUS so tokrat izmerili manj kot odstotek in pol podpore (1,4 odstotka), stranki SLS 1,1-odstotno podporo, vladni SMC pa 0,4 odstotka.

Skoraj vsak četrti vprašani (23,3 odstotka) ne ve, katero stranko bi volil. Vsak deseti (9,8 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih strank, 2,7 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Glede na raziskavo je najbolj priljubljena političarka evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak. Sledita ji predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Igor Zorčič. Premier in predsednik SDS Janez Janša je na petnajstem mestu. Zadnje mesto je tokrat pripadlo ministrici za šolstvo iz vrst SMC Simoni Kustec.

V avgustovski javnomnenjski raziskavi Mediane je tokrat sodelovalo 714 anketirancev.