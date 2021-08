»Poveličevanje nacizma in totalitarnih simbolov bi moralo biti kazensko preganjano«

V Sloveniji in Evropi obeležujemo vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

Urban Purgar, urednik NTA, podpornik Janševe vlade in član t.i. rumenih jopičev, med obiskom Kočevskega roga

© Arhiv Mladine

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ob današnjem vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudaril, da je vsako poveličevanje nacizma in totalitarnih simbolov izredno nevarno in nedopustno, pa vendar vse bolj pogosto početje. Zato bi moralo biti tudi pri nas kazensko preganjano, se je zavzel.

Predsednik DZ je v poslanici zapisal, da čeprav se zdi, da so druga svetovna vojna, obdobje miru in gospodarskega napredka po njej ter padec Vzhodnega bloka med evropske narode prinesli katarzo in razumevanje zla, ki ga prinašajo totalitarizmi, je danes jasno razvidno, da Evropa še ni povsem "predelala" svoje totalitaristične preteklosti.

"Še huje, v zadnjem obdobju vse pogosteje prihaja do poveličevanja zgodovinskih zločincev, njihovih totalitarnih idej in zavržnih dejanj ter po drugi strani do krepitve in spodbujanja nestrpnosti do drugačnih in drugače mislečih," je poudaril Zorčič.

"Danes živimo v razmerah, ki nas opozarjajo, kako izredno tanka in občutljiva je meja med normalnostjo in totalitarnostjo," je dodal. "In ravno krizne razmere, kakršne ustvarja epidemija covida-19, ustvarjajo pogoje za sovražni govor, ki se še posebej agresivno širi na družbenih omrežjih. Zvesto mu sledijo omejevanje in diskriminacija izbranih skupin, javne žalitve in diskreditacije, ki so v jedru vsakega totalitarnega diskurza."

"V teh razmerah je dodatno prilivanje olja na ogenj s strani neodgovornih posameznikov, tudi politikov, še posebej nevarno. Vsako poveličevanje nacizma in totalitarnih simbolov, čeprav zgolj zaradi cenene javne pozornosti, je izredno nevarno, nedopustno, pa vendar vse bolj pogosto početje, zato bi moralo biti tudi pri nas kazensko preganjano," se je zavzel predsednik DZ.

V Sloveniji in Evropi danes obeležujemo vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 določil Evropski parlament. Od leta 2012 ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji.

23. avgusta 1939 je bil namreč podpisan pakt Ribbentrop - Molotov o nenapadanju in razdelitvi interesnih sfer med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo, verjetno najhujšima oblikama totalitarizma v zgodovini človeštva. Pakt je prenehal veljati 22. junija 1941, ko je Nemčija z operacijo Barbarossa napadla Sovjetsko zvezo, ta pa se je nato proti njej povezala z zahodnimi zavezniki.