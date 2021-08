Na Novi Zelandiji podaljšali ustavitev javnega življenja

Zaprtje se bo nadaljevalo do petka

Jacinda Ardern

© Governor-General of New Zealand / Wikimedia Commons

Novozelandske oblasti so danes podaljšale ustavitev javnega življenja, saj izbruh koronavirusne različice delta še ni dosegel vrhunca, je povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern. "Mislim, da še nismo dosegli vrhunca tega izbruha," je dejala. Dodala je, da so zabeležili 35 novih primerov okužbe, v tem izbruhu pa skupaj 107, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi hitrega širjenja različice delta še ne morejo odpraviti ukrepov za zajezitev virusa, ki so jih uvedli pretekli teden, " je dejala premierka. Ustavitev javnega življenja na območju celotne države bi se moralo izteči v torek, a se bo nadaljevalo do petka. V Aucklandu, kjer so zabeležili izbruh, pa bo v veljavi do 31. avgusta.

"Najbolje je, da nadaljujemo po tej poti. Tako bomo lahko pridobili dodatne podatke in videli, ali se je virus razširil," je povedala.

Branila je tudi novozelandski pristop k spopadanju z epidemijo covida-19, ki vključuje strog nadzor na mejah in stroge omejitve gibanja ljudi ob že najmanjšem številu okužb. Tega je v luči različice delta pod vprašaj postavil minister za soočanje s covidom Chris Hipkins. "Naš načrt je deloval v preteklosti in skupaj lahko dosežemo, da bo znova uspešen," je poudarila premierka.

"Cepljenje proti koronavirusni bolezni 19 sicer v državi poteka počasi. Polno cepljenih je zgolj okoli 20 odstotkov prebivalcev, kar je ena najnižjih stopenj v razvitem svetu," navaja AFP.

