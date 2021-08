Svetovni teden vode

Dogodek, ki poudarja resnost podnebnih sprememb

© Kyle Post / Flickr

Svetovni teden vode, virtualni dogodek, ki se je danes začel v Stockholmu, poudarja resnost situacije, v kateri se je znašel svet v luči podnebnih sprememb. Te bodo namreč zahtevale veliko transformacijo vseh sektorjev družbe, na spletni strani poudarjajo organizatorji. Tema tedna je hitra krepitev odpornosti.

"Svetovni teden vode 2021 je drugačen od vseh drugih tednov v naši 30-letni zgodovini. V letu 2021 se ljudje po vsem svetu resnično začenjajo zavedati resnosti situacije, s katero se soočamo - v desetletju moramo prepoloviti izpuste ogljikovega dioksida, obnoviti degradiran naravni svet in doseči cilje trajnostnega razvoja," na spletni strani piše Stockholmski mednarodni inštitut za vodo, ki pripravlja dogodek.

Izpostavljeni izzivi bodo zahtevali preoblikovanje vseh segmentov družbe. "Svetovni teden vode 2021 je v celoti osredotočen na vlogo vode v tej transformaciji in na razvoj realnih rešitev," so poudarili.

Partner Svetovnega tedna vode je letos prvič slovensko ministrstvo za zunanje zadeve. "Stockholmski svetovni teden vode je eden najbolj uglednih in obiskanih vodnih dogodkov v svetu in letos poteka že tridesetič. Udeležilo se ga bo preko 7000 predstavnikov iz 130 držav in 120 mednarodnih organizacij," so poudarili na ministrstvu.

Tako bo na visokem panelu o enakosti spolov na področju vode govoril predsednik države Borut Pahor, na visokem panelu o vodni diplomaciji pa v. d. generalnega direktorja za multilateralo in razvojno sodelovanje Igor Jukič.

"Slovenija vodo in vodno diplomacijo postavlja v ospredje zunanjepolitične dejavnosti. Celovit pristop do vode je ena od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU," so ob tem zatrdili na zunanjem ministrstvu.

Svetovni teden vode poteka od danes do petka.