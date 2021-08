Talibani nasprotujejo podaljšanju roka za umik ameriških sil

Johnson namerava Bidna pozvati k podaljšanju roka za evakuacijo

"Britanski premier Boris Johnson bo na torkovem vrhu skupine G7 predsednika ZDA Joeja Bidna pozval k podaljšanju roka za evakuacijo državljanov zahodnih držav in njihovih lokalnih sodelavcev iz Afganistana," so danes sporočili na britanskem obrambnem ministrstvu. Talibani so medtem izrazili nasprotovanje podaljšanju roka, ki se izteče konec meseca.

"Evakuacije iz afganistanske prestolnice Kabul bodo po 31. avgustu mogoče samo, če jih bodo še naprej podpirale ZDA," je za britansko televizijo Sky News povedal državni sekretar na britanskem obrambnem ministrstvu James Heappey.

Dodal je, da sta o podaljšanju roka za evakuacijo britanska ministra za obrambo in zunanje zadeve že razpravljala s svojima ameriškima kolegoma. "Vendar pa je to, ali je mogoče ZDA prepričati, da ostanejo, zadeva za premierja Borisa Johnsona na jutrišnjem srečanju G7," je povedal Heappey.

"Mislim, da mora biti vsem jasno, da ne gre samo za razpravo med voditelji skupine G7, gre za razpravo s talibani," je še opozoril. "Talibani bodo lahko izbirali, ali bodo sodelovali z mednarodno skupnostjo in pokazali, da želijo biti del mednarodnega sistema. Lahko pa se obrnejo stran in rečejo, da podaljšanje ni možno," je pojasnil državni sekretar na britanskem ministrstvu.

Tiskovni predstavnik talibanov Suhail Šahin je medtem v današnjem pogovoru za Sky News v Dohi v Katarju zavrnil to možnost. "Če bosta ZDA ali Združeno kraljestvo zahtevala dodaten čas za nadaljevanje evakuacije, je odgovor ne. Ali pa bodo posledice," je poudaril.

"Nastalo bo nezaupanje med nami. Če nameravajo nadaljevati okupacijo, bo to sprožilo odziv," je še dejal. Dodal je, da bo podaljšanje roka za evakuacijo pomenilo podaljšanje okupacije, "čeprav ni potrebe za to".

Biden je sicer ob vse glasnejših pozivih, naj ZDA podaljšajo rok za umik ameriških enot iz Afganistana, v nedeljo dejal, da še vedno upa, da bodo ZDA do 31. avgusta dokončale evakuacijo več deset tisoč ljudi iz Kabula. ZDA pospešujejo prizadevanja za evakuacijo z letališča v Kabulu, je poudaril. Potrdil je, da potekajo pogovori z voditelji drugih držav o preložitvi roka za umik.

Velika Britanija trenutno predseduje skupini sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, ki jo sestavljajo še Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in ZDA. Voditelji se bodo v torek sestali na virtualnem vrhu.

