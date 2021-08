Pogoj PCT obvezen tudi za starše, ki pripeljejo otroka v vrtec

Trenutni odlok velja do vključno 29. avgusta

© pixabay.com

V skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela minuli teden, morajo tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT pa ni potrebno, če se otroka prevzame pred vhodom vrtca, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport danes pojasnilo na spletni strani.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec in minister za zdravje Janez Poklukar sta sicer na petkovi novinarski konferenci zagotavljala, da za svojce vrtčevskih otrok za vstop v vrtec ne bo preverjanja pogoja PCT, morajo pa nositi maske in upoštevati higienska pravila. Kot pa so navedli v današnjem sporočilu, morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki je bil v uradnem listu objavljen v petek in je začel veljati danes, določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, "ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih," so zapisali.

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom, so še pojasnili v sporočilu za javnost in dodali, da pa izpolnjevanje pogoja ni potrebno, če se otroka prevzame pred vhodom v stavbo zavoda.

Odlok velja do vključno 29. avgusta.