»Ravnatelji ne bomo zmogli pri starših preverjati izpolnjevanje pogoja PCT«

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi starši, ki pripeljejo otroka v vrtec

© Borut Peterlin

Današnji prihod otrok v vrtec je po informacijah predsednice skupnosti vrtcev Janje Bogataj povsod potekal enako kot v petek. "Odlok, ki smo ga ravnatelji prejeli v okviru okrožnice v petek popoldan narekuje drugače, a je treba zelo jasno povedati, da ravnatelji ne bomo zmogli na vratih pri starših preverjati izpolnjevanje pogoja PCT," dodaja.

Vlada je minuli teden namreč sprejela odlok, po katerem morajo vsi, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni prostor, torej tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT pa ni potrebno, če se otroka prevzame pred vhodom vrtca, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport danes pojasnilo na spletni strani.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj je za STA opozorila, da vrtci poslujejo na različnih lokacijah, imajo več različnih vhodov v vrtce in tudi različno poslovanje od 5. do 17. ure, in še različne prakse. "Skratka nemogoče je, da bi se ravnatelji vrtcev ukvarjali s tem. Začetek novega šolskega leta je pred vrati in v tem obdobju bo treba poskrbeti za več stvari, predvsem pa za stopnjevanje odgovornosti vsakega posameznika in pa za pripravo varnega in spodbudnega okolja za vse otroke, ki prihajajo k nam v vzgojno-izobraževalni proces," je poudarila.

Ravnateljica ljubljanskega vrtca Galjevica Barbara Novinec je za STA povedala, da pri njih starši ves čas upoštevajo protokol nošenja mask, razkuževanja rok, varnostne razdalje in v prostor vstopajo samo zdravi.

"Ne preverjamo nobenega, če izpolnjuje pogoj PCT in tudi nimamo ljudi, ki bi to lahko za kogarkoli kontrolirali. Tako je sprejemanje otrok danes potekalo enako kot doslej, če pa bo vlada jasno napisala, da morajo pogoj PCT izpolnjevati starši, sorodniki in vsi ostali, ki prihajajo in predajo otroke, v tem primeru bomo zagotovili tudi sprejemanje otrok pred vrtcem, zato ker staršev niti otrok ne želimo stigmatizirati," je pojasnila.

"Obvestilo, da morajo starši imeti pogoj PCT, so bila poslana v petek popoldne ob 18. uri. To sem prebrala šele danes zjutraj. Takoj sem pripravila obvestilo tako kot vse ostale ravnateljice v Mariboru, ker smo se tudi slišale zjutraj, in jih prilepile na vrata," pa je za STA pojasnila ravnateljica mariborskega vrtca Studenci Olga Fekonja.

Poudarila je, da starši upoštevajo higienska priporočila in že ves čas ne hodijo po vrtcu, ampak so v garderobi do pet minut, da pomagajo otroku pri obuvanju copatkov in potem jih na hodniku oz. garderobi predajo vzgojiteljici. Preverjanje PCT pogoja pri starših po njenem mnenju ni izvedljivo.

"Si zamislite, da sem kot ravnateljica v 34 garderobah oddelkov našega vrtca in na vratih od 6. do 9. ali 10. ure in to preverjam? Verjetno bi moral kdo od teh, ki so to zapisali, priti malo na teren," je dejala in dodala, da si želi, da ji kdo pove, kako bi se to izvajalo, kajti nimajo niti ljudi, ki bi stali na vhodu in preverjali pogoj PCT.