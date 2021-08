Rusija svari pred državljansko vojno

Razmere v Afganistanu se zaostrujejo

Rusija je včeraj posvarila, da v Afganistanu obstaja "tveganje vnovične državljanske vojne". "Seveda se nihče ne namerava vmešavati v te dogodke," je po srečanju voditeljev vojaškega zavezništva nekdanjih sovjetskih republik dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Je pa Peskov priznal, da trenutne razmere predstavljajo "dodatno nevarnost in grožnje", njegove besede za rusko tiskovno agencijo Interfax povzema nemška dpa.

Vse od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu Rusija do njih zavzema spravljiv ton, češ da pošiljajo pozitivne signale glede svojega načina vladanja. Je pa Moskva obenem zaskrbljena za varnost v nekdanjih sovjetskih republikah v Srednji Aziji, ki mejijo tako na Afganistan kot na Rusijo.

O trenutnem stanju v Afganistanu so včeraj na virtualnem srečanju razpravljali voditelji držav članic Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti, vojaškega zavezništva več nekdanjih sovjetskih republik.

Kot je po srečanju sporočil generalni sekretar skupine Stanislav Zas, so sprejeli odločitev o sprejemu dodatnih ukrepov za okrepitev varnosti v državah članicah, ki vključujejo Rusijo, Armenijo, Belorusijo, Kazahstan, Kirgizistan in Tadžikistan. Peskov je pojasnil, da jih bodo uvedli do 16. septembra.

Po vojaških vajah v Uzbekistanu in Tadžikistanu – sosedah Afganistana – so poleg tega zdaj te v začetku septembra predvidene še v Kirgizistanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zas je sicer glede razmer v Afganistanu še dejal, da obžalujejo počasnost talibanov pri oblikovanju vlade. Je pa omenil nekatere "pozitivne izjave talibanov glede notranje in zunanje politike".