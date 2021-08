V državnem zboru o ukrepih pred začetkom pouka

Burna razprava pred začetkom šolskega leta

© WikiCommons

"Vlada je na področju izobraževanja popolnoma pogorela, še teden dni pred začetkom pouka šolniki nimajo relevantnih informacij o začetku pouka," je na seji odbora za izobraževanje ocenil poslanec SD Marko Koprivc. Predstavnika ministrstev za izobraževanje in za zdravje sta poudarila, da je prvi cilj ukrepov, da šole ostanejo odprte čim dlje.

Sejo odbora so zahtevali v opozicijskih poslanskih skupinah SD, LMŠ, Levica in SAB. Poslanec SD Marko Koprivc je opozoril, da teden dni pred začetkom pouka še vedno ni dorečen protokol PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), obenem se informacije stalno spreminjajo.

Sicer odsotno ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec je pozval k odstopu, saj da je "nesposobna opravljati to funkcijo", da ne daje relevantnih informacij s področja izobraževanja in da "na plečih otrok" zlorablja epidemijo za krepitev oblasti. Vlado pa je Koprivc pozval, naj vendarle naredi nekaj v dobro otrok in poskrbi, da se bo pedagoški proces s septembrom dokaj normalno začel.

Na seji so sodelovali tudi nekateri predstavniki zainteresirane javnosti. Glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj je med drugim opomnil, da vodstva šol še vedno nimajo odgovorov na vprašanja glede protokola PCT in glede tistih učiteljev in učencev, ki tega pogoja ne bi izpolnjevali.

Vodja Aktiva ljubljanskih ravnateljev Mateja Urbančič Jelovšek je prav tako vprašala, kako izvajati sistem PCT, če bodo denimo starši zavračali cepljenje ali celo nošenje mask. Da bi moralo ministrstvo tu ponuditi jasne odgovore, se je strinjal predsednik Mladinskega Sveta Slovenije Miha Zupančič, ki se je obenem zavzel za izboljšanje dialoga s predstavniki ministrstva.

Razprava članic in članov odbora je postregla s kritičnimi toni iz vrst opozicije glede pripravljenosti vlade na začetek pouka, a tudi s koalicijskimi pojasnili, da je ob nepredvidljivosti epidemije težko načrtovati prav vsako podrobnost.

Željko Cigler iz Levice in Marko Koprivc iz SD sta bila kritična, da vlada ni poskrbela za namestitev ustreznih prezračevalnih naprav v šolah. Kot je dejal Koprivc, zagotovo koristi tudi odpiranje oken, obenem pa je vprašal, kako bi bilo to izvedljivo pri minus desetih stopinjah. Andrej Rajh iz SAB se je medtem zavzel za jasna in izvedljiva navodila vodstvom šol.

Mojca Škrinjar iz SDS je ocenila, da bi namestitev prezračevalnih naprav pomenila prevelik strošek za premajhen učinek, obenem pa bi omogočila zaslužke izbrancem. Državni sekretar Vindišar je dodal, da bi bila namestitev takšnih naprav časovno in stroškovno zahtevna, sploh pri tolikšnem številu osnovnih in srednjih šol.

Mojca Žnidarič (SMC) je izpostavila, da so predstavniki ministrstva in ravnatelji sredi julija uskladili modele pouka za različne scenarije, a nihče ne more za mesec vnaprej napovedovati razvoja dogodkov. Iva Dimic iz NSi pa je poudarila, da so učinkovitost vladnih ukrepov dokazali tudi rezultati mature, ki so bili najboljši v zadnjih petih letih.

Predlagatelji so za glasovanje predložili več sklepov, s katerimi bi odbor med drugim vlado pozval, naj pripravi poročilo o ukrepih za varen začetek pouka, ministrstvo za izobraževanje pa, naj predloži konkreten načrt izvedbe šolskega procesa. Prav tako naj bi odbor s sklepom pozval predsednika vlade Janeza Janšo k razrešitvi šolske ministrice. A je večina v odboru vse zavrnila. Se pa ministrici obeta tudi interpelacija, ki jo je minuli teden napovedala predsednica SD Tanja Fajon.