Tunizijski predsednik podaljšal prekinitev dela parlamenta

Nasprotniki njegova dejanja označujejo za državni udar

Kais Saied

© AlQalamTV Tunisia

Tunizijski predsednik Kais Saied je do nadaljnjega podaljšal prekinitev dela parlamenta, ki jo je prvič odredil pred mesecem dni. Takrat je tudi odstavil premierja in sebi podelil večje pristojnosti, kar so nasprotniki označili za državni udar.

V izjavi, ki jo je tunizijsko predsedstvo objavilo pozno v ponedeljek, je Saied še podaljšal zamrznitev imunitete poslancev in napovedal nagovor narodu "v prihodnjih dneh", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tunizija, ki velja za eno redkih zgodb o uspehu demokracije na Bližnjem vzhodu in severu Afrike, se je pogreznila v politično krizo, ko je Saied 25. julija sprejel niz izrednih ukrepov, ki so vključevali odslovitev premierja Hichema Mechichija in ustavitev dela parlamenta, sprva za 30 dni.

Saied, nekdanji profesor prava, je branil svoje poteze, češ da so nujne za preprečitev sesutja države in skladne z ustavo. Obljubil je zaščito svoboščin in pravic. Njegovi nasprotniki so njegova dejanja označili za udar.

Odtlej je predsednik države odpustil vrsto vladnih uradnikov, več njegovih kritikov je bilo aretiranih ali poslanih v hišni pripor.

Tunizija se že dolgo bojuje s hudo ekonomsko krizo, poleg tega pa jo je hudo prizadela pandemija covida-19.

