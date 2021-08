Logarjev obisk v Izraelu

Minister danes svoj obisk nadaljuje na palestinskem območju

Anže Logar

© Borut Krajnc

Zunanji minister Anže Logar je na obisku v Izraelu, kjer se je srečal s svojim izraelskim kolegom Jairom Lapidom, pa tudi s predsednikom kneseta Mikijem Levijem in vodjo parlamentarnega odbora za zunanje zadeve in obrambo Ramom Benom Barakom. Med drugim se je Logar zavzel za reden dvostranski dialog in sodelovanje tudi v prihodnje.

Logar je obisk začel s srečanjem z Lapidom. "Slovenija zelo ceni močne in prijateljske vezi z Izraelom. Tudi v prihodnosti bomo nadaljevali z rednim dvostranskim dialogom in sodelovanjem na novih področjih," so na zunanjem ministrstvu v tvitu navedli njegove besede.

Ministra sta, kot so sporočili z MZZ, govorila tudi o aktualnem dogajanju v regiji, odnosih med EU in Izraelom ter o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete in generalni direktor Izraelskega nacionalnega kibernetskega direktorata Jigal Uno sta ob tem včeraj podpisala memorandum o sodelovanju na področju kibernetske varnosti.

V okviru svojega obiska se je Logar sestal še s predsednikom izraelskega parlamenta Levijem in vodjo odbora za zunanje zadeve in obrambo Barakom.

Politični direktor in generalni direktor za skupno in zunanjo varnostno politiko Jernej Müller pa se je v sklopu obiska v Jeruzalemu srečal s političnim direktorjem Izraela Alonom Barom, "s katerim sta izmenjala poglede na položaj v širši regij," so sporočili z MZZ.

Logar se je sestal tudi s predstavniki izraelsko-slovenske gospodarske zbornice in predstavniki izraelske poslovne skupnosti, "s katerimi je izmenjal poglede na krepitev strateškega gospodarskega sodelovanja," so sporočili z MZZ.

Ob robu uradnega obiska je Logar ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obiskal Jad Vašem, muzej holokavsta. "Pretresljivo. Spomin na grozote, ki jih ne smemo nikoli pozabiti! 15 Slovencev, tako imenovanih pravičnikov med narodi, ima tam svoja obeležja," je ob tem zapisal na Twitterju.

Danes bo zunanji minister obisk nadaljeval na palestinskem območju, kjer se bo srečal s palestinskim zunanjim ministrom Riadom Malkijem in palestinskim premierjem Mahamedom Štajehom.