Kamala Harris o kitajskem ustrahovanju v Južnokitajskem morju

Ameriška podpredsednica na turneji krepljenja kredibilnosti ZDA

Ameriška podpredsednica Kamala Harris je danes ob obisku Singapurja očitala Kitajski ustrahovanje v Južnokitajskem morju. Državam v regiji pa je zagotovila, da ZDA stojijo ob strani svojim zaveznicam. Na svoji turneji po Jugovzhodni Aziji želi Kamala Harris sicer predvsem okrepiti kredibilnost ZDA po kaotičnem umiku iz Afganistana.

"Peking še naprej vsiljuje, ustrahuje in zase zahteva večje dele Južnokitajskega morja," je dejala Kamala Harris. "Dejanja Pekinga še naprej spodkopavajo na pravilih temelječ sistem in ogrožajo suverenost držav," je poudarila. Pri tem je zagotovila, da ZDA v luči teh groženj še naprej stojijo ob strani svojim zaveznicam in partnerjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na obisku je Harris med drugim predstavila cilje zunanje politike, pri čemer je bila ostra predvsem do Kitajske. Kitajska namreč zase zahteva večje območje Južnokitajskega morja, ki je bogato z naravnimi viri. Čez območje poteka tudi pomembna trgovska pot. Pekingu očitajo, da je na območju namestil raznoliko vojaško opremo, med drugim tudi protiladijske rakete. Države, ki si prav tako lastijo dele morja, vedno znova opozarjajo na poteze Kitajske. Nedavno je Manilo razjezilo, ko je na njeno območje vplulo več sto kitajskih ladij.

Kamala Harris je zadnja v vrsti višji predstavnikov ZDA, ki so obiskali regijo. Prejšnji mesec je Singapur obiskal obrambni minister Lloyd Austin. Obisk sicer poteka v senci kritik na račun ZDA glede kaotičnega umika iz Afganistana, kjer so nadzor prevzeli talibani. Podpredsednica je danes stopila v bran odločitvi predsednika ZDA Joeja Bidna glede umika, češ da je šlo za pogumno in pravilno odločitev.

V okviru turneje se bo ameriška podpredsednica danes odpravila v Vietnam.

XgepIiJjRC0