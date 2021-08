New York dobil svojo prvo guvernerko

Prisegla je Kathy Hochul

Kathy Hochul

© NYS DEC / Flickr

Zvezna država New York je dobila svojo prvo guvernerko. Po odstopu Andrewa Cuoma zaradi spolnega škandala je danes za newyorško guvernerko prisegla Kathy Hochul. Do sedaj je bila Hochul namestnica Cuoma, zvezno državo pa bo predvidoma vodila do decembra 2022.

Hochul je tvitnila, da ji je v čast, da je postala 45. guvernerka New Yorka. Televiziji WGRZ pa je 62-letnica zagotovila, da je pripravljena na nove naloge.

Ob nastopu mandata je obljubila več transparentnosti in boljše delovno okolje kot za čase njenega predhodnika. Za prihodnje leto načrtuje kandidaturo za guvernerko.

Cuomo je nedavno odstopil po desetih letih na položaju, potem ko so v uradni preiskavi ugotovili, da je spolno nadlegoval več žensk. V preiskavi so izpostavili še, da je demokrat ustvaril ozračje strahu na delovnem mestu. Zaradi škandala ga je k odstopu pozvalo več demokratov, med njimi tudi predsednik Joe Biden. Dosedanji guverner tudi v ponedeljek v poslovilnem govoru ni priznal krivde in se je branil pred očitki spolnega nadlegovanja.

Ob nastopu mandata je obljubila več transparentnosti in boljše delovno okolje kot za čase njenega predhodnika.

Hochul se je rodila leta 1958 v Buffalu na severu države New York. Izvira iz delavske družine. Poročena je z nekdanjim zveznim tožilcem Williamom Hochulom, s katerim imata dva otroka. Leta 1980 je diplomirala na univerzi Syracuse, pravo pa je dokončala na Katoliški univerzi Washingtona leta 1984. V Washingtonu je med drugim delala za nekdanjega demokratskega senatorja iz New Yorka Daniela Patricka Moynihana.

Kasneje je bila mestna svetnica v Hamburgu južno od Buffala, leta 2011 pa je osvojila posebne volitve v zvezni kongres, vendar je potem sedež izgubila že naslednje leto na rednih volitvah.

Velja za konservativno demokratko. Cuomo jo je leta 2014 povabil, naj kandidira za podguvernerko, kar je sprejela ter skupaj z njim zmagala, uspeh pa je ponovila še leta 2018.

Aj6qaoJyMOk

wQx_11ZAZpY