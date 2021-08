Minister Hojs o migracijah

Srečanje z deželno glavarko avstrijske zvezne dežele Johanno Mikl-Leitner

Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes v Ljubljani gostil deželno glavarko avstrijske zvezne dežele Spodnja Avstrija Johanno Mikl-Leitner. Glavne teme pogovora so bile prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU, Zahodni Balkan in migracije, so sporočili z notranjega ministrstva. Govorila sta tudi o razmerah v Afganistanu.

V pogovoru o prednostnih nalogah predsedovanja Svetu EU je Hojs izpostavil krepitev sodelovanja z Zahodnim Balkanom. Tu je na področju notranjih zadev med drugim poudarek na krepitvi sodelovanja in skupnih aktivnostih v boju proti zlorabam otrok prek interneta, pri migracijah pa na postopkih skupnega vračanja v države izvora.

Minister je v pogovoru z Mikl-Leitnerjevo poudaril tudi nujnost tesnega sodelovanja pri aktivnostih za podporo državam Zahodnega Balkana pri pridruževanju evroatlantskim povezavam in prenosu standardov EU.

Sogovornika sta govorila še o migracijah in zaščiti zunanjih meja EU, predvsem o razmerah v Latviji, Litvi in na Poljskem zaradi migracijskih pritiskov iz Belorusije in o razmerah v Afganistanu. Na ministrstvu so pojasnili, da slovensko predsedstvo Svetu EU glede slednjega pripravlja nadaljnje korake.

Minister je v pogovoru z Mikl-Leitnerjevo poudaril tudi nujnost tesnega sodelovanja pri aktivnostih za podporo državam Zahodnega Balkana pri pridruževanju evroatlantskim povezavam in prenosu standardov EU.

Številni Afganistanci želijo namreč po prihodu talibanov na oblast zapustiti državo, zaradi česar v EU narašča bojazen pred novim migracijskim valom. Zahodne države sicer iz Afganistana v teh dneh množično evakuirajo svoje državljane in svoje afganistanske sodelavce.

Hojs in deželna glavarka Spodnje Avstrije sta govorila tudi o sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo na področju notranjih zadev. "Strinjala sta se, da je to sodelovanje že tradicionalno dobro. Odlično je tudi sodelovanje med policijama na lokalni, regionalni in državni ravni," so navedli na MNZ.

Johanna Mikl-Leitner ima danes na programu tudi delovno kosilo s premierjem Janezom Janšo.