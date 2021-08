Združeni narodi pozivajo talibane k spoštovanju pravic žensk

Michelle Bachelet jih poziva k spoštovanje pravic žensk do svobode, izobraževanja in zaposlovanja

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet

© Casa de América / YouTube

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je danes talibane, ki so sredi meseca prevzeli oblast v Afganistanu, pozvala k spoštovanju pravic žensk. Afganistanski veleposlanik pri ZN Nasir Ahmad Andiša je ob tem na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice zahteval odločno ukrepanje.

V uvodnem nagovoru na zasedanju je Bacheletova talibane pozvala, naj spoštujejo svoje zaveze, da bodo spoštovali pravice žensk in deklet, etničnih in verskih manjšin ter se vzdržali maščevanja. "Odgovornost je zdaj povsem na strani talibanov, da te zaveze uresničijo," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kršenje človekovih pravic bi po njenih besedah "spodkopalo legitimnost storilcev tako v odnosu do ljudi kot do regionalnih in mednarodnih institucij ter drugih držav".

"Ključna skrajna meja bo to, kako bodo talibani obravnavali ženske in dekleta," je poudarila visoka komisarka. Pozvala jih je k spoštovanju pravic žensk do svobode, svobodnega gibanja, izobraževanja in zaposlovanja.

Povedala je še, da je njen urad prejel verodostojna poročila o resnih kršitvah na območjih pod nadzorom talibanov, vključno z usmrtitvami po hitrem postopku, omejevanjem pravic žensk in preprečevanjem šolanja za dekleta.

Kršenje človekovih pravic bi po njenih besedah "spodkopalo legitimnost storilcev tako v odnosu do ljudi kot do regionalnih in mednarodnih institucij ter drugih držav".

Afganistanski veleposlanik pri ZN Nasir Ahmad Andiša, ki ga je imenovala zdaj že nekdanja vlada predsednika Ašrafa Ganija in še naprej zastopa državo, je od članic Sveta ZN za človekove pravice zahteval odločno ukrepanje. Pozval jih je, naj pošljejo močno sporočilo vsem stranem, vključno s talibani, da bodo imele zlorabe in kršitve človekovih pravic posledice.

Nevladne organizacije za človekove pravice so ta organ ZN pozvale k vzpostavitvi mednarodne misije za ugotavljanje dejstev, da bi ocenili razmere na terenu in dokumentirali kršitve, vključno z vojnimi zločini in zločini proti človečnosti, ter na podlagi tega zahtevali odgovornost.

Vendar pa osnutek resolucije, predstavljen na današnjem zasedanju, vsebuje zgolj predlog, naj Bacheletova pripravi poročilo o razmerah na področju človekovih pravic v Afganistanu in ga predstavi na rednem zasedanju Sveta ZN, predvidenem za marec prihodnje leto.

"Po navedbah več diplomatskih virov je več držav, ki bi sicer zahtevale ostrejšo resolucijo, zadržanih, saj se bojijo, da bi s tem razjezile talibane in ogrozile evakuacije svojih državljanov in afganistanskih sodelavcev iz države," poroča AFP.