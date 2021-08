Jenull policiji prijavil tvit Urbana Purgarja

Pripadnik rumenih jopičev mu je grozil izpred doma

Urban Purgar je skupaj s somišljeniki prišel na kolesarski protest in se predstavljal za novinarja. Ministrstvo za kulturo še vedno trdi, da njegovo društvo deluje v javnem interesu.

© Borut Krajnc

Vidni član petkovega protestnega gibanja Jaša Jenull je policiji prijavil tvit predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja, v katerem je ta objavil fotografijo izpred Jenullovega doma in pripisal: "Narod povejte, končam jaz to po hitrem postopku?". Gre za povsem direktno grožnjo, menijo v Protestni ljudski skupščini.

Purgar, sicer tudi odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije, je tvit objavil minulo soboto, v Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob robu petkovih protivladnih protestov, pa so v ponedeljkovem sporočilu za javnost zapisali še, da ne gre za prvo grožnjo oz. napad, saj da je Purgar že po protestu 25. junija Jenulla pljunil v obraz in mu zagrozil z nasiljem. Jenull je takratni napad in tudi tokratne grožnje prijavil policiji, so sporočili.

Podčrtali so še, da je društvo, ki ga vodi Purgar, od ministrstva za kulturo pod vodstvom ministra za kulturo Vaska Simonitija dobilo status organizacije v javnem interesu.

Na Policijski upravi Ljubljana prejema prijave ali kako jo obravnavajo, niso mogli pojasniti zaradi varstva osebnih podatkov.

Purgar, sicer tudi pripadnik tako imenovanih rumenih jopičev, pa je že v ponedeljek prek Twitterja policiji "pred kakšno nesmiselno kazensko ovadbo" sporočil svoj pogled, in med drugim zapisal, da "levi z ljudskimi skupščinami rušijo ustavno ureditev Slovenije, mi ne".