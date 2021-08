Ministrico Kustec čaka interpelacija po okrevanju

Predstavniki opozicije so komentirali tudi aktualno politično dogajanje

Simona Kustec

© Borut Krajnc

Predstavniki opozicijskih LMŠ, SAB, SD in Levice so se na včerajšnjem sestanku dogovorili, da bodo kot prvo vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec, a bodo z vložitvijo počakali, dokler se ministrica, ki je zbolela za covidom-19, ne pozdravi oziroma se vrne v službo. Kot je povedal prvak LMŠ Marjan Šarec, so se dogovorili, da se bodo v opoziciji, tudi s poslansko skupino nepovezanih poslancev, sproti usklajevali glede vlaganja interpelacij ministrov vlade Janeza Janše.

Da je treba najprej počakati, da ministrica okreva, je dejal Šarec. "Ne bi bilo korektno, da jo napadamo sedaj, ko je bolniško odsotna." Ob tem se je obregnil na ravnanje generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, ki je Nataliji Gorščak med njeno bolniško odsotnostjo prek kurirja vročil sklep o razrešitvi z mesta direktorice Televizije Slovenija. "Najprej hočemo dati na mizo to interpelacijo, ker gre za hkrati operativno in simbolično potezo, ker tako vodenje ministrstva ne vodi nikamor, vemo pa, da ga vodi bolj premier Janez Janša," je navedel.

Predsednica SAB Alenka Bratušek pa je dodala, da je bil sestanek vsebinski in da so se pogovarjali o vseh napovedanih interpelacijah, pri čemer pa je dodala, da "je dejstvo, da minister za okolje Andrej Vizjak večje interpelacije, kot je dobil na referendumu, ne more dobiti".

O tem, katera stranka bo prva podpisana pod katero interpelacijo, se še niso dogovorili, a kot je dejal vodja poslancev SD Matjaž Han, "ni pomembno, kdo je prvi podpisan", pomembno je, da je interpelacija vsebinska.

Po Šarčevih besedah so včeraj govorili tudi o sporazumu o sodelovanju po volitvah. Kot je dejal, bo dal na njegov predlog vsak svoje pripombe, potem pa bodo to oblikovali v dokument.

Vsi trije so pokomentirali tudi dogajanje na Kredarici minuli konec tedna, ko so tam drug na drugega naleteli premier Janez Janša s sodelavci in predstavniki tako imenovanega kolesarskega protestniškega gibanja. Prišlo je do izmenjave ostrih, tudi žaljivih besed, kar so Šarec, Bratuškova in Han sicer obsodili.

Kljub temu je Šarec dejal, da v normalnih razmerah gotovo ne bi nekdo šel na Triglav povedat premierju, kar mu gre, "a mi že dve leti ne živimo v normalnih razmerah". Spomnil je na dogajanje, povezano s STA, imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in dobavo zaščitne opreme za covid-19. "Predsednik vlade, ki bi bil državnik, bi protestnikom prisluhnil. Če jih zmerja s psihiatričnimi bolniki, potem pa mu je bilo mogoče še premalo povedano," je dejal. "Če se vsi spustimo na nivo komunikacije Janeza Janše, se državi slabo piše. Na tak način komunikacije ne pristajamo," pa je nasprotno menila Bratuškova. Han je pristavil še, da bi se morali vsi zadržati pri žaljenju ljudi.