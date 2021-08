Grehi v dolini, brezgrešnost na Triglavu

Na kateri nadmorski višini se mora končati politika?

Na kateri nadmorski višini se mora končati politika? Ali še bolje in bolj precizno: na kateri višini ljudstvo več nima pravice nagovarjati politikov, ker so ti splezali dovolj visoko, da so pred njim varni?

V Evropski uniji čisto resno obstaja država, kjer se politike brani z opisano butalsko pametjo. Na prvi pogled čudaška dilema niti malo ni izmišljena, pririnila se je kot alibi s sklicevanjem na pravila lepega obnašanja v planinah in se ponudila v obrambo predsednika vlade le zato, ker so ga protestniki na previsoki višini nagovorili na način, kot to počnejo že sedemdeset tednov. Gore nas menda izenačujejo, tam smo vsi čisto drugačni ljudje, politične vtise in mnenja pa bi morali preprosto pozabiti.

Da se je z Janšo solidarizirala desnica in »izdajalske stranke« na čelu s SMC, v vroči razpravi te dni nikogar ni presenetilo. Zabolela pa je razklanost politične opozicije: med Tanjo Fajon, Alenko Bratušek, Lukom Mescem in Marjanom Šarcem je le slednji uspel protestnike res podpreti, drugi ne. Ob tem je ironizirajoče uporabil prav »višinski argument« in duhovito vzpostavil korelacijo med nadmorsko višino in težo greha:

Doslej sem bil zavoljo enotnosti opozicije marsikdaj tiho, ker vem, da se je treba povezovati. Tokrat pa podajam ločeno mnenje. S tekmovanjem, kdo bo bolj obsodil @TeaJarc, pridobiva samo JJ in sateliti. Že 70 petkov se trudi enako. Greh, prinešen iz doline, ni v gorah nič manjši.

Od proevropske višine se zvrti

Višinskost ni nekaj, na kar bi Janša prvič pomislil. Nehote jo omenja, ko govori o načelih, normah, stališčih. Naj spomnim, v svoji polomljeni angleščini je že dvakrat uporabil izraz altitute namesto attitude, kar je zabavalo številne njegove nasprotnike.

Janševe proevropske vrednote na visoki višini in Brglezov nasvet

Nadmorska višina torej že je nek attitude v slovenski politiki. In na kateri se potemtakem grehi brišejo ali se vsaj omenjati ne smejo? Je to nad 2000 metri, je lestvica premična? Na kateri višini je potrebno obmolkniti, ker si politiki ne želijo več stika z ljudstvom – čeprav se mu sicer teden za tednom, včasih tudi v obsegu 30.000 ali več ljudi na ulici, izmikajo v dolini? In v katerih dodatnih višavah je nato spet vse dovoljeno, če nam krščanski demokrati, zadnje čase tudi Janša, v svojih agendah ponujajo nič manj kot Boga in prostrana nebesa?

Motečih 298 metrov

Uvedba specialne topografije slovenskega političnega prostora postaja zaskrbljujoča zadeva. Kajti očitno je vladajoča politika tista, ki sama odloča o njej. Potem se je bati, da bo recimo tudi nadmorskih 298 metrov, na katerih stoji Ljubljana in kjer se pretežno zadržujejo protestniki, počasi preveč. In glede na reakcije oblasti se je že zgodilo: ti so moteči na 2864 in 298 metrih. Da ni težava v višini, ampak v svobodi izražanja in obrambi demokracije, bi se vsaj opoziciji v dolini moralo posvetiti. Če se ji ne, se nam res slabo piše.

