Knovs o nadzoru nad skrajno desnimi gibanji

Seja bi bila lahko odprta za javnost, če bosta s tem soglašali vsaj dve tretjini komisije

Urban Purgar (levo) s svojimi ljubitelji tradicionalnih vrednot med oviranjem petkovega protesta 19. februarja 2021

© Borut Krajnc

Knovs se bo danes na zaprti seji seznanil z aktivnostmi nadzorovanih služb v zvezi z delovanjem skrajno desnih gibanj. Predsednik komisije Matjaž Nemec iz SD je na Twitterju sicer napovedal, da bodo predlagali odprtje seje za javnost, saj ima ta pravico vedeti za dognanja preiskovalnih novinarjev na to temo.

Po torkovih navedbah Nemca na Twitterju, bodo na današnji seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) "preverili, kakšen je nadzor nad skrajno desnimi skupinami, s kom so povezane, kdo in zakaj jih financira". "Vprašanja so tako pomembna, da bom predlagal javno sejo. Upam, da bo koalicija to omogočila. Državljani imajo pravico vedeti, država pa mora ukrepati," je navedel.

Obenem je napovedal, da bodo preiskovalni novinarji predstavili "dognanja o možnih povezavah" visokih vladnih predstavnikov in policije "z državno financiranimi neonacisti". Pri tem je v tvitu med drugim omenil tudi državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja, ki mu je v odgovoru očital, da zlorablja funkcijo Knovsa. "Preko predsedniške funkcije zlorabljate pooblastila in izvajate pritiske na policijo in ostale službe. Na vsako javno sejo bom prišel," je napovedal.

Da se seja oziroma njen del odpre za javnost, morata s tem soglašati sicer vsaj dve tretjini navzočih članov.

Na sejo so vabljeni tudi premier Janez Janša, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič, generalni direktor policije Anton Olaj in direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek, je razvidno iz sklica seje.