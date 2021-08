Biden načrtuje umik iz Afganistana do konca meseca

Do evakuacije naj bi prišlo v dogovorjenem času

Joe Biden

© LBJ Library

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek potrdil načrte ZDA, da do 31. avgusta končajo umik iz Afganistana, kar je med drugim utemeljil tudi s povečano grožnjo terorističnih napadov. "Čim prej končamo, tem bolje," je na novinarski konferenci po vrhu skupine G7 dejal glede evakuacij Američanov, Afganistancev in ameriških vojakov iz Kabula.

"Trenutno smo na poti, da končamo do 31. avgusta," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Biden, na katerega je več evropskih voditeljev pritiskalo, naj podaljša rok za umik in tako zagotovi evakuacijo več ljudi.

Biden je potrdil, da se je z drugimi voditelji na vrhu G7 držav pogovarjal o evakuaciji iz Afganistana in strinjali naj bi se, da nadaljujejo tesno sodelovanje, da bi "spravili ljudi ven tako učinkovito in varno, kot je mogoče".

Upoštevanje roka 31. avgusta je sicer po njegovih besedah pogojeno s tem, da bodo talibani še naprej sodelovali z njimi in omogočali dostop do letališča za tiste, ki jih tuje države umikajo iz Afganistana. "Pentagon in State Department sem zaprosil za izreden načrt, po katerem bi prilagodili časovnico, če bi to postalo potrebno," je dodal.

Kot je zagotovil, so talibani sicer sodelovali z njimi, a opozarja, da se v državi krepi grožnja napada teroristične skupine Islamska država, ki naj bi načrtovala napad na letališče in tako na tuje sile kot civiliste. "Vsak dan operacija prinaša dodatna tveganja za naše vojake," je dejal.

Več tisoč ameriških vojakov ob podpori zlasti britanskih od prihoda talibanov na oblast na letališču v Kabulu zagotavlja varnost in varne prihode in odhode letal, ki iz države umikajo tuje državljane in zlasti njihove afganistanske sodelavce, ki se bojijo povračilnih ukrepov s strani talibanov.

V zadnjih dneh so te operacije ob približevanju 31. avgusta, ko je predviden dokončen odhod ameriških vojakov, še pospešili. Biden je dejal, da so od 14. avgusta z letališča evakuirali 70.700 ljudi.

Evropske države so sicer v zadnjih dneh opozarjale, da jim do konca meseca ne bo uspelo umakniti vseh ogroženih Afganistancev in Biden je bil z vseh koncev deležen pozivov, naj rok podaljša. Talibani so po drugi strani pozvali ljudi, naj ne zapuščajo države, in posvarili ZDA in njihove zaveznice v Natu, da ne bodo sprejeli podaljšanja obdobja za evakuacije.

