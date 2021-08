Dan slovensko-ameriškega prijateljstva

Ameriške senatorje bosta nagovorila predsednik Borut Pahor in vodja ameriške delegacije

Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani

© Borut Peterlin

Danes potekajo slovesnosti ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva. Predsednik Borut Pahor bo sprejel člane ameriškega senata, ki so na obisku v Sloveniji, popoldne pa bo v Andražu nad Polzelo tradicionalna slovesnost ob obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17. Na sprejemu za ameriške senatorje v vili Podrožnik bosta zbrane nagovorila predsednik Pahor in vodja ameriške delegacije, senator Richard Shelby. "Slovesnosti se bodo udeležili predstavniki gospodarskega, znanstvenega, kulturnega in športnega področja, ki si prizadevajo za prijateljstvo med državama," so napovedali v uradu predsednika.

Popoldne pa bo potekala tradicionalna slovesnost Dan slovensko-ameriškega prijateljstva v Andražu nad Polzelo. Slavnostni govornik bo Pahor, dogodka se bo udeležil tudi general ameriških letalskih sil Jason E. Bailey, poveljnik 31. lovskega krila v letalski bazi Aviano v Italiji.

Dan slovensko-ameriškega prijateljstva se obeležuje od leta 2014, ko je bila v Andražu nad Polzelo odkrita spominska plošča v spomin posadki desetih pilotov bombnika B-17, ki je strmoglavil ob vznožju Gore Oljke 19. marca 1944. Osem jih je umrlo in so bili pokopani na pokopališču v Andražu nad Polzelo, dva sta strmoglavljenje preživela ob pomoči lokalnih prebivalcev.

Kot so poudarili v predsednikovem uradu, se na dan slovensko-ameriškega prijateljstva spominjamo sodelovanja med ameriškimi vojaki in slovenskim narodnoosvobodilnim gibanjem med drugo svetovno vojno.