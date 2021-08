»Okrevanje turizma bo precej daljše od prvotnih pričakovanj«

Jamnik opozarja na kolaps letalske industrije, zaprtje hotelov in lokalov

Bled

© Uroš Abram

"Okrevanje turizma po trenutni krizi bo precej daljše, kot je bilo sprva pričakovano, morda bo moralo preteči celo generacijsko obdobje," je opozoril predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik. Obenem je izpostavil težave pri pridobivanju novega kadra, predvsem mladih ter negotovost, s katero se srečujejo v turizmu in gostinstvu.

"Covid-19 je turizem spremenil v globalnem smislu. Ne govorimo le o manjšem povpraševanju, tukaj je tudi kolaps letalske industrije, zaprtje hotelov in lokalov ter podobno," je v pogovoru, ki je potekal v okviru dogodka Vsi smo turizem, ki je potekal v Ljubljani, dejal Jamnik.

Prvotno so menili, da bo okrevanje trajalo tri do pet let, a po Jamnikovi oceni to lahko traja precej dlje. Verjetno bo celo najdaljše okrevanje v zgodovini turizma in gostinstva. Pri tem je opozoril na negotovost, ki zaradi epidemije covida-19 bremeni panogo. "Ljudje, ki so delali v naših poklicih ali želijo delati, vidijo, da je poklic negotov, to pa bo vplivalo na celotno generacijo," je povedal.

Na kadrovske težave je opozorila tudi Alenka Drakulić iz Kooperative hotelirjev. S pomanjkanjem kadra se po njenih besedah sicer soočajo že zadnjih 20 let, predvsem s pomanjkanjem kuharjev in natakarjev. Jamnik pa je ob tem izpostavil tudi težave pri iskanju čistilk, sobaric in kuhinjskih pomočnikov. Slednji poklici so med Slovenci po njegovi oceni povsem nezaželeni. Rešitev bi sicer lahko bila uvoz kadrov, a pri tem lahko pride do kulturnih in jezikovnih težav.

Po besedah Alenke Drakulić je predvsem težko pridobiti mlade kadre. Razlog za to vidi v težavnosti omenjenih poklicev in njihovem razvrednotenju. Težave so tudi zaradi drugačnega pogleda na življenje mladih. Jamnik je glede tega pojasnil, da mladi razmišljajo zelo hitro, njihovim željam po hitrem napredovanju pa v tako kratkem času ne morejo ustreči. Mladi tudi zavračajo delo med vikendi, praznikih in v nočnih izmenah, je dodal.

Sogovorca sta se strinjala, da bi bilo za reševanje težav v panogi potrebno sodelovanje med velikimi in malimi ponudniki storitev, predvsem na področju izobraževanja kadrov. Slednjega je po Jamnikovi oceni pri nas premalo, predstavlja pa pomembno komunikacijo z zaposlenimi glede tega, kaj se od njih želi in pričakuje. Opozoril je tudi na dejstvo, da v Sloveniji nimamo hotelirske šole.

Med možnimi rešitvami kadrovskih težav Jamnik vidi avtomatizacijo dela panoge, prav tako pa bo potrebno večji kos pogače nameniti zaposlenim. "Pogojev dela ne moremo povečati, lahko pa povečamo kapaciteto zaposlenih, da bodo mogoče imeli kakšen dan več prosto," je dejal.

V zadnjem letu se je močno spremenil tudi tip gostov. Kot je pojasnila Alenka Drakulić, so bili pred epidemijo precej bolj navajeni tujih gostov, medtem ko v zadnjem času prevladujejo domači. Jamnik pa je ob tem opozoril, da se kar 50 odstotkov gostov obnaša, kot da covida-19 in kadrovske stiske ni in se stalno pritožujejo, medtem ko druga polovica popolnoma razume trenutne razmere in je zelo zadovoljna s ponudbo.