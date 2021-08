Najemniški SOS

"Najemni trg v Sloveniji je majhen, prenasičen in nereguliran, zato so cene previsoke, bivanje pa zaradi kratkoročnih pogodb negotovo in nepredvidljivo. Ker država področje zanemarja, točnih uradnih podatkov o najemninah ni, a neodvisne raziskave iz leta 2018 kažejo, da so več kot 40 odstotkom najemnic in najemnikov v Ljubljani stroški bivanja predstavljali veliko ali zelo veliko breme, mnogim pa se je najemnina v zadnjih letih še povišala. Poleg tega jih je imela več kot polovica pogodbo, ki je krajša od enega leta, kar skoraj povsem onemogoča stabilno bivanje," so v današnjem sporočilu opozorili v zavodu Danes je nov dan.

Ozaveščanja o pravicah najemnic in najemnikov v javnosti skorajda ni, kar vodi v še hujše stiske, poudarjajo in dodajajo, da so "strah, obup, negotovost, brez izbire in občutek nemoči besede, s katerimi (najemniki in najemnice) pogosto opisujejo svojo izkušnjo bivanja".

Zato sta Danes je nov dan ter Inštitut za študije stanovanj in prostora razvila spletno mesto Najemniški SOS. kjer lahko najemniki spoznajo svoje pravice, poiščejo odgovore na najpogostejša vprašanja ter zastavijo vprašanja in tako prispevajo k zbiranju uporabnih informacij. Hkrati lahko delijo tudi svoje izkušnje in pokažejo, da njihove težave niso redkost, ampak stalnica najemnega trga.

"Organizaciji želita s tem prispevati h grajenju najemniške skupnosti in v prvi vrsti poskrbeti za ustrezno informiranost, ki je ključen korak k izboljšanju stanja na najemnem trgu. Obenem pa je cilj spletnega mesta tudi združiti glas najemnic in najemnikov ter tako pritisniti na politične funkcionarje in poskrbeti, da se v javnosti začnemo pogovarjati o najemniških stiskah ter sprejemati konkretne odločitve, ki jih bodo pomagale lajšati," so navedli v zavodu.

Na spletni strani najdemo zgodbe najemnikov, ki med poglavitnimi problemi, s katerimi se soočajo, omenjajo vse od prepovedi prijave začasnega prebivališča, pretiranega vmešavanja v njihovo privatno življenje, nenapovedana vstopanja v stanovanja, izigravanja pri plačilu tekočih stroškov do neutemeljenih odvzemov varščine.