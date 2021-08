Ravnatelji dobili navodila za ukrepanje ob neizpolnjevanju pogoja PCT

Na Svizu okrožnice – za katero poudarjajo, da velja do nedelje – niso prejeli

Osnovnošolski ravnatelji so zadovoljni, da so dobili okrožnico, kako morajo ukrepati, če bodo zaposleni zavračali pogoj PCT. "Končno, a približno eno leto prepozno. Zdaj imamo navodila, kako ravnati, in pojasnila, zakaj je potrebno tako ravnati. To je to, kar smo ravnatelji želeli," je za STA dejal Gregor Pečan iz združenja ravnateljev.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Pečan obžaluje, da se to ni zgodilo že pred enim letom. "Če je prvi val epidemije covida-19 lani marca še vse presenetil, tako nas v šolah kot tudi odločevalce iz zdravstvene stroke, politike in druge, to do septembra ne bi smelo biti več presenečenje," je poudaril.

Šole in vrtci so v torek pozno popoldne prejeli okrožnico, kako morajo ravnatelji ukrepati v primeru, da se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Iz okrožnice je razvidno, da neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in bo delodajalec v skrajnem primeru lahko kršitelje odpustil.

Ravnatelji so namreč večkrat opozorili na to, da nimajo pravne podlage in odgovorov na vprašanja, kako ukrepati, če se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT. Pečan, kot je dejal, ni pravnik, a predvideva, da so okrožnico pripravili pravniki. Ravnatelji pa imajo tako zdaj navodilo oziroma pojasnilo in pravne utemeljitve, kako ravnati v primerih neizpolnjevanja pogoja PCT zaposlenih.

Ob tem je sicer pripomnil, da naj bi, kot je slišal, nekateri pravniki že ugotavljali, ali je okrožnica v skladu z delovnopravno zakonodajo. "A to ni stvar ravnateljev," je jasen Pečan. Okrožnico bodo osnovnošolski ravnatelji spoštovali, saj so dolžni tako ravnati, je še dodal.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je naprej izrekel kritiko ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, od katerega kot kvalificirani socialni partner niso prejeli okrožnice, kar kaže, kako ministrstvo "spoštuje kvalificirane predstavnike zaposlenih v vzgoji in izobraževanju".

V zvezi z okrožnico je Štrukelj posebej podčrtal, da se ta nanaša na uredbo in na odlok, ki velja izključno do nedelje. "Govorimo o okrožnici, ki komentira odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju, ki velja do 29. avgusta. Kaj bo po tem, ne vemo," je povedal za STA.

V Svizu po njegovih besedah pričakujejo, da bo po tem datumu vlada omogočila samotestiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kot je konec tedna napovedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec, ki ga je podprl minister za zdravje Janez Poklukar. "Pričakujemo, da bo samotestiranje odrejeno kot obveznost zaposlenih. Je pa res, da temelji na zaupanju do zaposlenih, da bodo to dosledno izvajali, o čemer ne dvomim," je še pojasnil Štrukelj.