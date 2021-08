Nadaljevanje evakuacij iz Kabula

Zapira se okno priložnosti

Države skušajo izkoristiti še zadnje dneve za evakuacijo čim več ljudi iz Kabula, preden se bodo 31. avgusta iz Afganistana umaknili še zadnji ameriški vojaki. Kljub izjemno kaotičnim razmeram so ZDA in zahodne države od 14. avgusta evakuirale 82.300 ljudi, so sporočili iz Bele hiše.

Kot so navedli, je 42 ameriških vojaških letal od torka zjutraj do davi iz Kabula evakuiralo 11.200 ljudi. V tem času je 48 letal drugih mednarodnih partneric iz Kabula evakuiralo 7800 ljudi. V 24 urah so tako do danes zjutraj skupaj evakuirali skoraj 19.000 ljudi, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili v Washingtonu.

Nemčija je napovedala, da bo predvidoma ta konec tedna končala evakuacijske lete. Zadnje evakuacijsko letalo z nemškimi državljani in ogroženimi afganistanskimi sodelavci bi lahko iz Kabula poletelo v petek, je izvedela nemška tiskovna agencija. Tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva je danes sicer dejal, da teh poročil ne more ne potrditi ne zanikati.

V torek je Nemčija organizirala iz Kabula pet poletov s skupaj 983 ljudmi na krovu, doslej so skupno iz države umaknili 4654 ljudi. Obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je sicer zagotovila, da bo nemška vojska iz države evakuirala ljudi tako dolgo, kot bo to mogoče.

Britanski minister Dominic Raab pa je zagotovil, da bodo izkoristili še vsako uro, ki je ostala, da iz Afganistana evakuirajo ljudi. Ob tem ni želel zanikati ugibanja, da bi britanske sile lahko državo zapustile že do petka zvečer. "V zadnjih 24 urah je Velika Britanija evakuirala 2000 ljudi," je dodal Raab.

"Francija pa bo z evakuacijami zelo verjetno zaključila v četrtek," je po poročanju BBC dejal državni sekretar za zadeve EU Clement Beaune.

Pred letališčem v Kabulu medtem še naprej vztraja množica ljudi, ki upa, da jim bo uspel pobeg pred talibani. Na posnetkih je med drugim videti Afganistance, ki v jarku ob letališču čakajo na svojo priložnost, nekateri so do pasu v vodi.

Rusija je medtem v Afganistan poslala štiri vojaška transportna letala, s katerimi želijo rešiti več kot 500 ljudi iz različnih držav, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Poleg Rusov bodo na krovu predvidoma še državljani Belorusije, Ukrajine, Tadžikistana, Uzbekistana in Kirgizistana. Svojega veleposlaništva v Kabulu Rusija zaenkrat ne bo izpraznila, je sporočilo zunanje ministrstvo. Moskva je že dlje časa v stiku s talibani, ki so sicer v Rusiji označeni kot teroristična organizacija.

"Zaradi kaotičnih razmer je več držav začelo osebe, ki jih nameravajo evakuirati, pobirati na drugih lokacijah in jih nato prepeljejo na letališče," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Teden in pol po tistem, ko so talibani prevzeli nadzor nad državo, se zapira okno priložnosti za evakuacije. Ameriški predsednik Joe Biden vztraja pri načrtu, da bodo umik končali do 31. avgusta, saj da varnostne razmere ne dopuščajo podaljšanje roka. K temu je pozvalo več evropskih držav, da bi lahko evakuirale več ljudi.

Prvi ameriški vojaki naj bi sicer po poročanju ameriških medijev že zapustili Afganistan. Iz države naj bi odšlo več sto vojakov. "Predstavnik ameriških oblasti je za televizijo CNN zagotovil, da njihov odhod ne bo vplival na potek misije," povzema britanski BBC.

