Collegium Mondial Travel razmišlja o tožbi zoper Kreka

V turistični agenciji zanikajo navedbe prvega moža NIJZ

Milan Krek

© RTV SLO

"Na koronavirus je skupaj pozitivnih že 97 maturantov, ki so dopustovali na grškem otoku Krf. Od tega 88 iz prve skupine, ki se je v Slovenijo vrnila prejšnji teden, devet pa iz druge skupine, ki se je v Slovenijo vračala v zadnjih dneh," je za STA povedal direktor NIJZ Milan Krek. Gre za podatke, ki jih je epidemiološka služba pridobila do danes zjutraj.

Epidemiologi so doslej odkrili tudi devet sekundarnih okužb. Gre za ljudi, ki so se okužili od okuženih maturantov iz prve skupine. V drugi skupini pa sekundarnih okužb epidemiologi še niso odkrili.

V prvi skupini je bilo po Krekovih besedah 645 maturantov, v drugi pa 435. Vsi okuženi so že bili napoteni v izolacijo. Krek vse poziva, da se navodil striktno držijo in da okužbe ne širijo naprej. Vsi ostali so kot rizični stiki prejeli odločbo o karanteni.

"Del maturantov druge skupine se je v Slovenijo sicer v torek zjutraj vračal z dvema avtobusoma, ki sta v državo poskušala vstopiti na mejnem prehodu Fernetiči na meji z Italijo,"je za STA povedal Krek. Po njegovih besedah jih je na tam pričakala policija, ki je preverila, če vsi udeleženci izleta izpolnjujejo pogoj PCT. Pogoja naj ne bi izpolnjeval nihče.

Epidemiologi so doslej odkrili tudi devet sekundarnih okužb. Gre za ljudi, ki so se okužili od okuženih maturantov iz prve skupine. V drugi skupini pa sekundarnih okužb epidemiologi še niso odkrili.

V turistični agenciji Collegium Mondial Travel, ki je organizirala maturantske izlete, so za STA potrdili, da so policisti ustavili in preverili dva avtobusa z maturanti, a zanikali navedbo Kreka, da nihče ni izpolnjeval pogoja PCT. "To je plod vnovične lažne izjave direktorja NIJZ," je za STA zapisal Matic Slabe z omenjene turistične agencije in dopisal, da jim Krek očitno namensko ustvarja poslovno škodo, zato razmišljajo o tožbi zoper njega.

Kot je pojasnil, je približno polovica dijakov na teh dveh avtobusih izpolnjevala pogoj PCT s potrdili o cepljenju ali prebolevnosti, tem karantenska odločba ni bila izdana. Velika večina ostalih dijakov pa je na Krfu opravila hitri antigenski test in vsi rezultati so bili negativni. A po pojasnilih Slabeta je zaradi večje zamude ladje na relaciji Igoumenitsa-Ancona veljavnost teh testov ob prestopu slovenske meje potekla. Zato so policisti te teste obravnavali kot neveljavne in dijakom izdali karantensko odločbo.

Podobno so potrdili tudi na policiji, kjer so povedali, da so v torek ponoči na Fernetičih zaustavili dva avtobusa s slovenskimi registracijami. Prvega s 46 dijaki ob 3.42, nekaj minut kasneje pa drugega s 50 dijaki. Po njihovih navedbah je večina dijakov hitre teste naredila v Grčiji, ti pa zaradi trajanja potovanja niso bili veljavni. "Tako so policisti izdali skupaj 45 izjav o napotitvi v karanteno za potnike obeh avtobusov, ki niso izpolnjevali pogojev PCT ob vstopu," so za STA sporočili s policije.

Na agenciji pa od NIJZ sicer še niso prejeli podatkov o okužbah na teh dveh avtobusih.