Nadzorni svet RTVS generalnemu direktorju naložil poročanje o zakonitosti njegovih dejanj

Nadaljevanje aprilske seje

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

© TV Slovenija

Nadzorni svet RTVS je na včerajšnjem nadaljevanju aprilske seje izvolil novega predsednika. To je postal Danilo Tomšič. Obenem je sprejel sklepe, s katerimi med drugim generalnemu direktorju Andreju Grahu Whatmoughu naložil takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj in o gospodarnosti poslovanja zavoda, je za STA potrdil Tomšič. Tomšič, ki ga je v nadzorni svet imenoval DZ, je bil za novega predsednika imenovan po aprilskem odhodu prejšnjega predsednika Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Tomšič je dobil podporo večine vseh svetnikov.

Kot je pojasnil Tomšič, je nadzorni svet RTVS nadaljeval 31. sejo, ki je bila prekinjena konec aprila. Skladno s poslovnikom nadzornega sveta so jo sklicali štirje svetniki, saj namestnik predsednika sveta Borut Rončević ni spoštoval poslovniških določil o sklicu takojšnje seje na njihovo zahtevo. "Na seji je bilo prisotnih šest članic in članov od skupno 11, še štirje pa so podali pisne predloge sklepov," je pojasnil.

Za sklep, s katerim so Grahu Whatmoughu naložili takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj, pa so se odločili, ker "so svetniki iz javno dostopnih informacij zaznali dvom o zakonitosti nekaterih njegovih dejanj, kar želi nadzorni svet preveriti skozi zahtevana poročila". "Eno od teh dejanj je razrešitev direktorice Televizije Slovenija," je še potrdil Tomšič.

Sprejete sklepe je Tomšič označil kot nujne za izvajanje nadzorniške funkcije. S sprejetimi sklepi je nadzorni svet generalnemu direktorju Grahu Whatmoughu naložil tudi poročanje o gospodarnosti poslovanja zavoda v preteklih mesecih ter o planih za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja vnaprej.

Nasprotno Grah Whatmough meni, da so svetniki sejo sklicali mimo določb poslovnika. "Ker je sejo nadzornega sveta že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical predsedujoči nadzornemu svetu RTVS Borut Rončević, je vodstvo RTVS na zahtevo predsedujočega pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica današnjega sestanka. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki je pripravila dve mnenji, je bil sklic seje s strani štirih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta," je v sporočilu za javnost zapisal Grah Whatmough.