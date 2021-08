Poskus oživitve socialnega dialoga

Pahor bo gostil partnerje ESS

Eden od shodov zaščito pravic delavk in delavcev v Ljubljani

© Borut Krajnc

Predsednik države Borut Pahor bo danes na delovnem srečanju gostil partnerje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), torej predstavnike delojemalcev, delodajalcev in vlade. Cilj srečanja je ponovno oživiti socialni dialog v okviru ESS. Srečanje se je odločil sklicati po pogovorih s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidijo Jerkič, izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije in predsedujočim ESS Mitjo Gorenščkom, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem, dvakrat pa naj bi se o tej temi posvetoval tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Pahor se je za oživitev socialnega dialoga zavzel po tem, ko so se nanj obrnile reprezentativne sindikalne centrale ter mu v začetku julija pojasnile razloge za suspenz dialoga. Predsednik države po srečanjih in opravljenih pogovorih ocenjuje, da obstaja dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS.

Sindikalne centrale so socialni dialog maja prekinile, ker naj bi vlada sistematično kršila pravila o delovanju ESS. Očitale so ji, da je brez predhodne vsebinske obravnave in usklajevanja socialnih partnerjev na ESS sprejemala ali predlagala sprejetje predpisov, ki sodijo na področje ESS.

Pahor se je za oživitev socialnega dialoga zavzel po tem, ko so se nanj obrnile reprezentativne sindikalne centrale ter mu v začetku julija pojasnile razloge za suspenz dialoga. Predsednik države po srečanjih in opravljenih pogovorih ocenjuje, da obstaja dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS.

Vlada je tako denimo brez obravnave na ESS v DZ poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, predlog zakona o debirokratizaciji v delu o uvedbi socialne kapice in predlog sprememb davčne zakonodaje, prav tako socialnim partnerjem ni predstavila nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Sindikati od vlade med drugim pričakujejo podpis dogovora o načinu delovanja ESS oz. zavezo o doslednem izvrševanju pravil ESS.