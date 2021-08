Blinken: Američani in Afganistanci bodo lahko zapustili državo tudi po 31. avgustu

V Afganistanu naj bi bilo še okoli 1500 Američanov

Antony Blinken

© Wikimedia Commons

"Talibani bodo Američanom in ogroženim Afganistancem odhod iz Afganistana dovolili tudi po 31. avgustu," je danes sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Povedal je, da bi lahko bilo v Afganistanu še okoli 1500 Američanov, ki želijo zapustiti to državo.

Povedal je, da je bilo sredi meseca, ko so začeli evakuacije, "v Afganistanu 6000 ameriških državljanov, ki so želeli oditi," na spletu poroča ameriška televizija CNN. Od 14. avgusta so jih evakuirali najmanj 4500, od tega 500 v zadnjem dnevu. "V zadnjih 24 urah smo bili v neposrednem stiku s še okoli 500 Američani, ki smo jim dali podrobna navodila, kako varno priti do letališča," je povedal ameriški državni sekretar. S še okoli 1000 ljudmi, ki bi lahko bili Američani, ki želijo zapustiti Afganistan, pa skušajo večkrat na dan vzpostaviti stik.

Ob tem je opozoril na kompleksnost razmer v državi, pri čemer je izpostavil, da je "zelo velika verjetnost" napada veje skrajne skupine Islamska država.

Kot je v torek dejal predsednik Joe Biden, bodo svojo misijo v Afganistanu lahko zaključili do 31. avgusta, je dodal Blinken. "Vendar pa ni roka za pomoč preostalim ameriškim državljanom, ki bi želeli oditi, in tudi številnim Afganistancem, ki so nam stali ob strani v teh letih in želijo oditi. Ti napori se bodo nadaljevali tudi po 31. avgustu," je poudaril.

Ameriški general Hank Taylor je sicer pred tem sporočil, da na letališču v Kabulu na odhod iz države čaka skupno več kot 10.000 ljudi. Doslej so jih ZDA in zahodne države evakuirale okoli 88.000.

Da bodo Afganistancem, ki imajo ustrezne dokumente, tudi po roku za umik ameriških enot iz države dovolili, da s komercialnimi leti zapustijo državo, je že pred tem sporočil nemški odposlanec za Afganistan Markus Potzel. To je potrdil tudi tiskovni predstavnik talibanov Suhail Šahin.

Talibani so sicer še v torek zatrjevali, da afganistanskim državljanom ne bodo več omogočali dostopa do letališča v Kabulu, od koder bi odšli iz države, ter da evakuacije iz Afganistana po izteku roka 31. avgusta ne bodo več dovoljene.

