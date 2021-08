V predalu tudi novi nadomestni sodniki ESČP

Vlada Janeza Janše od junija lani ignorira predlog sklepa pravosodnega ministrstva

Sredi februarja lani je ministrstvo za pravosodje – takrat še pod Šarčevo ministrico Andrejo Katič – objavilo javni razpis za tri do pet mest za nadomestne sodnike na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Kandidati so se prijavili, o njih se je maja lani pozitivno izrekel sodni svet, nato pa je ministrstvo za pravosodje – takrat že pod Janševo ministrico Lilijano Kozlovič – vladi predlagalo imenovanje peterice: Aleš Galič, Boštjan Zalar, Vasilka Sancin, Vesna Bergant Rakočević in Veronika Fikfak. Vendar vlada Janeza Janše do danes o tem predlogu ni sprejela nobenega sklepa, prav tako peterica ni prejela nobenega pojasnila.