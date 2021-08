Puške na oratoriju

Militarizacija mladih vernikov na Polici pri Grosupljem

Oratorijski program, druženje, duhovnost in vojska

Po slovenskih župnijah že več let potekajo tako imenovani oratoriji. Gre za počitniške kolonije, na katerih katoliška cerkev prek animatorjev, laikov, otrokom predstavlja svoj nauk in širi vpliv. Na uradni spletni strani oratorij.net je namen oratorija opisan takole: »Pripraviti kvaliteten večdnevni vsebinski krščanski program za otroke, na katerem otroci znotraj skupin zorijo v odnosih, se učijo veščin, utrjujejo krščanske vrednote ter se zbližujejo z Bogom.«

Med dejavnosti utrjevanja krščanskih vrednot je cerkev uvrstila tudi izobraževanje otrok o orožju in promocijo vojske. V sklopu oratorija, ki je potekal na Polici pri Grosupljem, se je otrokom predstavila Slovenska vojska. Kraj je znan tudi po tem, da je tam leta 2017 potekal blagoslov nove stavbe podružnične šole, kar je kršitev zakonskega načela o avtonomiji šolskega prostora, a je inšpektor v postopku sprenevedavo ugotovil, da kršitve ni bilo, saj šola uradno v novi stavbi še ni začela delovati, pač pa se je to zgodilo nekaj dni kasneje.

Nazaj k oratoriju in vojski. Z obrambnega ministrstva so pojasnili, da se je Slovenska vojska »odzvala vabilu po predstavitvi svojega poslanstva« organizatorjev oratorija in lokalnega župnijskega upravitelja. Jožeta Pluta, ki je bil prvi vojaški vikar. Na vprašanje, ali so podobne predstavitve v zadnjih dveh letih, torej v času sedanje vlade, izvajali še na kakšnih prireditvah, so odgovorili, da so predstavitev izpeljali na več oratorijih in tudi na srečanju mladih v Stični. Očitno je med sedanjo vlado in RKC nastal pakt tudi na tej »fronti« – obrambni minister Matej Tonin (NSi) želi v vojski čim več mlade krvi, katoliška cerkev pa jo zagotavlja.

Eden od tamkajšnjih staršev je poslal fotografije vojaških vozil pred cerkvijo in zapisal: »To bo za predstavitev otrokom. Narobe s toliko vidikov, da sploh ne vem, kje naj začnem.« A očitno se marsikomu ne zdi nič narobe, če z oratorija otrok pride duhovno obogaten z navdušenjem nad puškami, vojaškimi vozili in – to si minister Tonin najbolj želi – vojaškim poklicem.

Pod ministrom Toninom ministrstvo izvaja drago, več kot milijon evrov vredno piarovsko akcijo, s katero skuša v vrste vojske pritegniti čim več mladih, med drugim s promocijo brezplačnih poletnih »vojaških taborov« za dijake in dijakinje pod krilatico »Spoznaj vojaško življenje – in nove prijatelje«, s predstavitvijo vojaškega poklica kot »sanjskega« in s ponudbo 200 štipendij Slovenske vojske za dijake (od 256 od 389 evrov na mesec) in študente (od 327 do 460 evrov na mesec).

Te štipendije so sicer nekajkrat višje od štipendij (102,40 evra na mesec), ki jih dijakom za prihodnje šolsko leto 2021/22 zagotavlja javni štipendijski sklad, če se odločijo za izobraževanje za katerega od 21 deficitarnih poklicev, torej poklicev, kjer primanjkuje kadra. Med slednjimi so gozdar in gozdarka, steklar in steklarka, inštalater in inštalaterka strojnih inštalacij, klepar-krovec in kleparka-krovka, pek in pekarka, mizar in mizarka, dimnikar in dimnikarka.

Je že tako, da lahko samo v eni službi služiš domovini …