Poziv KPK, naj preveri Janševo prijavljanje lobističnih stikov

Nujna seja komisije za nadzor javnih financ

Janez Janša

© RTV SLO

Na današnji nujni seji komisije za nadzor javnih financ so na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev obravnavali sum netransparentnih in potencialno koruptivnih lobističnih stikov premierja Janše z dobavitelji medicinske in druge opreme javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom.

oleg poziva protikorupcijski komisiji, naj preveri Janševo prijavljanje lobističnih stikov, je komisija sprejela še sklep, v katerem vlado pozivajo, naj državnemu zboru v enem tednu posreduje pogodbo za posel med podjetjem Integralis in generalnim sekretariatom vlade. S tretjim sklepom so računsko sodišče pozvali, naj opravi revizijo porabe javnih sredstev pri omenjenem poslu.

Spletni portal Necenzurirano je julija poročal, da premier na otoku Mauritius že več let dopustuje in igra golf skupaj z največjimi dobavitelji v zdravstvu, med drugim tudi z znanim lobistom Božom Dimnikom ter poslovnežem Andrejem Marčičem. Ravno Marčičevo podjetje Integralis se je lani jeseni po poročanju omenjenega portala prijavilo na dva razpisa generalnega sekretariata vlade za celovito prenovo podatkovnega centra in njegovo nadgradnjo. Te posle so danes problematizirali poslanci strank predlagateljic seje.

Poslanec LMŠ Robert Pavšič je v imenu predlagateljev izpostavil, da je Slovenijo zaznamovalo 30 let korupcijskih dogodkov, ki so skoraj vsi ostali brez epiloga. "Je v tej državi politiki in politikom res dovoljeno prav vse," se je spraševal. Dodal je, da se afere stalno ponavljajo, namesto da bi politiki ločevali zasebno in javno življenje. Prepričan je, da je to prakso treba prekiniti.

Poleg poziva protikorupcijski komisiji, naj preveri Janševo prijavljanje lobističnih stikov, je komisija sprejela še sklep, v katerem vlado pozivajo, naj državnemu zboru v enem tednu posreduje pogodbo za posel med podjetjem Integralis in generalnim sekretariatom vlade. S tretjim sklepom so računsko sodišče pozvali, naj opravi revizijo porabe javnih sredstev pri omenjenem poslu.

Predstavnik vlade, nekdanji generalni sekretar vlade, danes pa državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič je v zvezi z omenjenim poslom pojasnil, da so bili tehnični pogoji na generalnem sekretariatu vlade, ko je sam prevzel vodenje, slabi. "V polovici dvoran tehnologija za zvočno snemanje ni delovala ali je delovala pomanjkljivo," je povedal. Po njegovih besedah so postopek zamenjave zastarelih računalniških strežnikov predlagali v oddelku tehnike, postopek pa so vodili v pravni službi.

Pavšič je ob tem spomnil na zanj sporen obvezen informativni dan predstavitve tehničnih podrobnosti razpisa, ki so se ga morali za prijavo na razpis udeležili ponudniki. V enem od razpisov je bil informativni dan 25. septembra, torej le tri dni po objavi razpisa. "Se je res tako mudilo, da se je dalo dobaviteljem samo 48 ur," se je spraševal Pavšič. Predalič pa je odgovoril, da s strani drugih podjetij ni bil predlagan niti en postopek za revizijo postopka, po njegovih zagotovilih so bili postopki vodeni transparentno. Navedel je še, da golfa ne igra ter da Marčiča osebno ne pozna in da ga ni nikoli srečal.

Marčiča danes na sejo ni bilo zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom. Povabili so tudi premierja Janšo, a se je tudi on opravičil. Iz kabineta predsednika vlade so sicer ob omenjenem poročanju portala Necenzurirano sporočili, da je Janša doslej večkrat igral golf na Mauritiusu, nikoli pa v času, ko je bil predsednik vlade.

Pavšič je bil do Janševega zaostanka kritičen. Po njegovih besedah je v tem tednu že trikrat manjkal v državnem zboru. Zato je Pavšič predlagal, da komisija danes glasuje le o treh od štirih predlaganih sklepov, z zadnjim pa počaka na čas, ko bo zagotovljena Janševa prisotnost. S tem so se člani komisije strinjali.

V razpravi so se poslanci strank predlagateljic seje v večini strinjali s Pavšičevimi ugotovitvami in pozvali, naj se sum podrobno razišče. Člani komisije iz vrst koalicije pa se k razpravi niso priključili.