Vrnitev k socialnemu dialogu

Pogoji, ki so jih postavili na sindikalni strani

Vsi socialni partnerji so na današnjem srečanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju naznanili pripravljenost za vrnitev k socialnemu dialogu v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), je po srečanju sporočil Pahor. Pred začetkom nadaljnjega dela ESS bo pogajalska skupina pripravila dogovor o obnovitvi socialnega dialoga.

Kot je v izjavi za medije po koncu srečanja pojasnil predsednik republike, bodo v dogovoru o obnovitvi socialnega dialoga dogovorjene postopkovne in vsebinske zahteve za nadaljnje delo ESS. Pogajalsko skupino, ki bo dogovor pripravljala, bodo sestavljali predstavniki vseh treh socialnih partnerjev, torej vlade, delodajalcev in delojemalcev. "Vsi so se strinjali, da je potrebno s pripravami in sprejetjem dogovora pohiteti," je dejal Pahor.

Sindikalna stran bo predloge pripravila do konca tega meseca, je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Na srečanju je bila izražena ambicija, da bi delovna skupina končni dogovor za sprejem na ESS pripravila v prvi polovici septembra. "Dokler ta dogovor ne bo sklenjen, se sindikati ne vračamo na pogajanja na ESS," je bila jasna Lidija Jerkič. Je pa ob tem izrazila optimizem, da je dogovor mogoč.

Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in predsedujoči ESS Mitja Gorenšček je prvotno predlagal, da bi ESS z rednimi aktivnostmi začel v septembru, prva seja sveta pa bi potekala 10. septembra. "Ugotovili smo, da takrat žal teh predhodnih korakov še ne bomo uspeli opraviti," je pojasnil.

Gorenšček je ob tem opozoril, da so v poletnih mesecih že zamudili 11 zakonov, septembra pa bi jih lahko z odlašanjem socialnega dialoga zamudili še nadaljnjih osem. Izrazil je prepričanje, da so že sprejeti zakoni manj kakovostni, kot če bi bili obravnavani na Ekonomsko-socialnem svetu.

"To kaže tudi dejstvo, da sta bila dva od teh zakonov zaustavljena z vetom državnega sveta. V izogib tovrstnim situacijam je nujno potrebno, da najdemo konsenz in ponovno začnemo s pogajanji na ESS," je povedal Gorenšček.

Osnovni pogoj za sindikalno stran predstavlja spoštovanje in izvajanje pravil o delovanju ESS. Lidija Jerkič je pri tem poudarila, da mora zakon obravnavati ESS preden ga vlada sprejme. "Praksa zadnjega pol leta je bila obratna," je opozorila.

Drugi pogoj je protokol o usklajenosti po končanih pogajanjih. Tako zahtevajo, da se po vsaki obravnavi pripravi dokument, v katerem je jasno opredeljeno kaj je bilo usklajeno in kaj ne. Pomemben pogoj je tudi spoštovanje dogovorjenega na ESS. "Namreč ESS je tristranski organ in če je nekaj usklajeno, se je s tem strinjala tudi vlada, ki kasneje ne more spreminjati ključnih rešitev brez soglasja ostalih partnerjev," je dejala.

Sestavni del dogovora bo tudi stališče vlade do zakonov, ki so že vloženi v DZ, pa še niso bili sprejeti in niso bili obravnavani na ESS. Gre za zakon o nacionalnem demografskem skladu, davčni paket, delovnopravni paket in za zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je spomnila. Pričakujejo opredelitev vlade, kako si predstavlja nadaljnje sprejemanje teh zakonov.