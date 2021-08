Štrukelj: »Poživitveni odmerek je vse bolj smiseln«

Študija o tretjem odmerku ugotavlja, da lahko ta raven protiteles poveča za kar 300-krat

Borut Štrukelj

© Borut Krajnc

"Številni dejavniki, zlasti pa nove različice novega koronavirusa, vplivajo na učinkovitost obstoječih cepiv. Ta je za zdaj še visoka, a se že prilagaja in bodo verjetno tudi cepiva narejena na osnovi teh različic, zato je za preprečitev polnjenja bolnišnic tretji, poživitveni odmerek vse bolj smiseln," meni Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

Kot je Štrukelj povedal na današnji redni vladni novinarski konferenci, Evropska agencija za zdravila ta trenutek še ni sprejela dokončne odločitve. Ob tem vseeno menijo, da posamezne skupine absolutno lahko uporabijo tretji odmerek, med njimi predvsem bolniki z zmanjšanim delovanjem imunskega sistema, ki niso uspeli razviti dovolj visokega odmerka protiteles.

Zelo pomembna je po njegovem ravnokar objavljena študija, v kateri so 306 vključenim preiskovancem tretji odmerek dodelili pet do osem mesecev po drugem. Pridobljeni rezultati so pokazali, da se je raven protiteles povečala za kar 300-krat, to pa verjetno omogoča mirno življenje brez okužbe za kar dolgo obdobje.

"Izraelska vlada se je odločila, da bodo vsi starejši od 40 let vsaj mesec dni po drugem odmerku dobili še tretjega, kar je prav tako lahko dober zgled. Stroka to spremlja in videli bomo, kakšni bodo končni rezultati," je dejal Štrukelj. Zato meni, da bi bilo smiselno, če bi vladna posvetovalna skupina preučila vsa dejstva in v primeru konsenza svetovala poživitveni odmerek, zlasti za oskrbovance v domovih za starejše ter tvegane skupine ljudi.

Glede izbire vrste cepiva za tretji odmerek je dejal, da študije pri menjavi vektorskega cepiva za cepivo mRNA kažejo na povečanje nastanka protiteles in s tem dolgotrajnost zaščite, pri cepljenju v obratni smeri pa se bo povečala celična imunost.

To po njegovem pomeni, da lahko pride do mešanja cepiv, a ker je cepiv Pfizerja in Moderne trenutno dovolj, mešanje niti ni potrebno. Pri tem je opozoril, da je reakcija organizma pri menjavi cepiva lahko do 17 odstotkov večja. "Če nas je pri prejšnjem cepljenju bolela roka, nas bo zdaj morda bolj, če smo prej imeli vročino, bo ta zdaj morda še nekoliko višja. Resnih neželenih učinkov, ki se ji najbolj bojimo, pa ne bo več," je zatrdil Štrukelj.

V zvezi s trenutnim naraščanju števila okuženih ne soglaša z mnenjem, da smo morda na hujši poti kot ob prejšnjem valu. Opozoril je na razmerje med hospitaliziranimi cepljenimi in tistimi, ki niso bili cepljeni; po njegovem prepričanju je odgovor jasen, saj gre to razmerje enormno v prid cepljenim. "Enako velja za smrtne žrtve," je dodal.

Opozoril pa je, da več kot je ljudi, ki ne bodo cepljeni, večja je tudi možnost mutacije virusa. "Matematični model kaže, da lahko ob sedanjih trendih do februarja naslednje leto pričakujemo vsaj tri ali štiri mutacije," je dodal.

