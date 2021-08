Ustavljanje evakuacijskih letov iz Kabula

Iz Kabula naj ne bi bilo več varno leteti

Več držav danes ustavlja evakuacijske lete iz Kabula ali pa bodo to storile kmalu. Med prvimi je evakuacijske lete zaključila Danska že v sredo, tudi Nizozemska bo danes sklenila reševanje, čeprav bo verjetno morala za seboj pustiti več ljudi. Francija bo evakuacijske lete iz Kabula končala predvidoma v petek, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ni več varno leteti iz Kabula," je v sredo zvečer dejala danska obrambna ministrica Trine Bramsen za tiskovno agencijo Ritzau. "Zadnje letalo z 90 potniki je v sredo že pristalo v Islamabadu," je dodala. Skupno so v zadnjih dneh iz Afganistana evakuirali okoli tisoč ljudi.

Nizozemska vlada pa se je za ustavitev evakuacijskih letov odločila, ker so jim ameriške sile ukazale, naj se umaknejo iz Afganistana. "Nizozemsko so danes ZDA obvestile, da mora oditi in bo verjetno zadnji let organizirala kasneje danes," so sporočili iz zunanjega in obrambnega ministrstva. Pri tem so izrazili obžalovanje, saj jim verjetno ne bo uspelo evakuirati vseh, ki so jih načrtovali. "Delamo vse možno, da pomagamo več sto ljudem, ki so na območju letališča in čakajo na polete, ki so načrtovani za danes," so dodali.

Francoski premier Jean Castex je medtem danes dejal, da bodo s poleti zaključili v petek. "Od jutri zvečer ne moremo več izvajati evakuacij z letališča v Kabulu," je povedal za televizijo RTL. Za končanje evakuacijskih letov so se odločili zaradi bližajočega se odhoda ameriških vojakov iz Afganistana. ZDA nameravajo namreč umik svojih sil končati do 31. avgusta.

Pri Evropski komisiji so danes pojasnili, da se prizadevanja za evakuacijo lokalnih afganistanskih sodelavcev EU nadaljujejo. Kot je v Bruslju pojasnil govorec visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano, je še vedno nekaj sodelavcev, ki jih je potrebno in jih EU želi umakniti iz Afganistana. Za koliko ljudi gre, Stano iz operativnih in varnostnih razlogov ni želel razkriti. "Na terenu je še majhna skupina sodelavcev EU, ki bodo ostali v Afganistanu, dokler bo to potrebno, da se evakuacije zaključijo," je še povedal. Tudi njihovega števila Stano ni želel razkriti.

V Bruslju sicer danes niso želeli ugibati, kaj bo z evakuacijami po 31. avgustu, prizadevajo pa si za to, da bi evakuacije zaključili. Pri tem so znova poudarili, da je dolžnost EU pomagati posebej ranljivim v Afganistanu, med njimi aktivistom, sodnicam, novinarkam in drugim, tako pred kot tudi po izteku roka, je povedal glavni govorec komisije Eric Mamer. Sporočilo v zvezi s tem je jasno: "EU poziva države članice, naj jim ponudijo varne poti v Evropo."

Zahodne države so doslej iz Afganistana evakuirale približno 90.000 ljudi. Na letališču v Kabulu in okoli njega se še naprej zbira ogromna množica ljudi, ki postaja vse bolj obupana, saj se bliža 31. avgust, do katerega naj bi se iz Afganistana umaknila ameriška vojska in predvidoma končali tudi evakuacijski leti.

Britanski državni sekretar na obrambnem ministrstvu James Heappey je danes opozoril, da jim ne bo uspelo rešiti vseh. "Ostali bodo ljudje, ki so v nevarnost, ki jih ne bodo evakuirali," je dejal. V zadnjih 24 urah so na osmih letalih sicer rešili skoraj 2000 ljudi, danes načrtujejo še najmanj 11 poletov. Skupno so v zadnjem tednu iz Kabula spravili več kot 12.000 ljudi, poroča britanski BBC.

