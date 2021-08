Nova Zelandija znova podaljšala ustavitev javnega življenja

Ukrepi za preprečitev širjenja virusa

Jacinda Ardern

Novozelandske oblasti so v petek znova podaljšale ustavitev javnega življenja zaradi izbruha koronavirusne različice delta do naslednjega tedna, omejitve v žarišču Auckland pa bodo verjetno trajale še dlje. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je ob 70 novih primerih okužb ocenila, da bodo kmalu doživeli vrhunec izbruha, če se bodo držali omejitev. "Naše poslanstvo je, da si močno prizadevamo za to, da ukrivimo in sploščimo krivuljo," je o okužbah dejala Ardernova.

V tem izbruhu so v Novi Zelandiji skupno potrdili 347 okužb. Oblasti pa so preventivno podaljšale omejitve do 31. avgusta. "Na območju Aucklanda, kjer so odkrili večino okužb, in sosednji regiji Northland bodo omejitve trajale še dodatna dva tedna," je dejala premierka po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nova Zelandija v okviru svoje covidne politike ob pojavu okužbe nemudoma uvede stroge ukrepe, da bi s tem preprečili nadaljnje širjenje virusa. Od srede dalje bodo lahko območja zunaj žarišča prešla na tretjo od štirih stopenj omejitev, kar med drugim omogoča delovanje restavracij brez stika s potrošniki.

