Eksplozije v Kabulu

Po zadnjih navedbah ubitih najmanj 90 ljudi

Pred letališčem v Kabulu je v četrtek odjeknila eksplozija. Eksplozija je odjeknila pred vhodom Abbey, kjer so nameščeni britanski vojaki. Gre za enega od treh vhodov, ki so jih zaprli zaradi teroristične grožnje. Po navedbah ameriškega Pentagona je bilo ubitih najmanj 90 ljudi, več kot 150 ranjenih. Poleg Afganistancev naj bi umrlo tudi 13 ameriških vojakov, ranjeni so bili tudi talibanski pazniki. Za napad je odgovornost prevzela Islamska država.

Eksplozija je odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev. Kot so navedli v Pentagonu, sta se zgodila dva samomorilska napada, nakar so pripadniki Islamske države začeli streljati na civiliste in vojake. V ameriškem obrambnem ministrstvu so napovedali, da se bodo Islamski državi za napada maščevali. Pričakujejo sicer še nove napade. "Delamo vse, kar lahko, da bi bili pripravljeni na napade," je dejal McKenzie ter pri tem navedel tudi pogovore s talibani, ki so odgovorni za varnost zunaj letališča.

Francoski veleposlanik David Martinon je posvaril ljudi, naj se izogibajo letališča, saj obstaja nevarnost dodatnih eksplozij. ZDA, Avstralija in Velika Britanija so svoje državljane pozvale, naj zaradi velike nevarnosti terorističnega napada takoj zapustijo območje letališča v Kabulu, kjer si še vedno na tisoče ljudi obupano prizadeva, da bi se v begu pred talibani vkrcali na enega od evakuacijskih letov.

Kljub obstoječi grožnji države nadaljujejo evakuacijske lete, saj se skrajni rok za končanje evakuacij 31. avgusta hitro bliža.

