O učinkovitosti ivermektina še ni dovolj dokazov

Študije o učinkovitosti ivermektina za preprečevanje ali zdravljenje covida-19 so si nasprotujoče.

Andrej Trampuž

V začetku avgusta je uporabnica twitterja v poštni nabiralnik prejela letak, na katerem so zagovorniki zdravila ivermektin trdili, da je to primerjavi z zaščito ob cepljenju bolj učinkovito v preprečevanju okužbe s covidom-19. Po njihovih navedbah naj bi že ena 12-miligramska kapsula enkrat na teden verjetnost okužbe zmanjšala za 90 odstotkov.

Ivermektin se v Sloveniji sicer uporablja na recept za zdravljenje okužb pri ljudeh in živalih, ki jih povzročajo paraziti.

Kdo so avtorji letaka, ni jasno. Na Pošti Slovenije so pojasnili, da letakov niso raznašali. Na letaku so se avtorji sicer podpisali kot »ekipa BIRD Slovenija«, ta pri nas ni registrirana, kratica BIRD pa pomeni britansko združenje za razvoj ivermektina.

»Za vsako zdravilo se najde kakšna študija, ki dokaže, da ima zdravilo neki učinek. Toda če te študije dobro pogledamo, so nekatere slabo izvedene in zavajajoče ter jih je treba enostavno izključiti iz znanstvenih evalvacij.«



Infektolog Andrej Trampuž iz univerzitetne bolnišnice Charite v Berlinu je za Razkrinkavanje.si pojasnil, da dosedanji dokazi o učinkovitosti ivermektina niso dovolj zanesljivi: »Za vsako zdravilo se najde kakšna študija, ki dokaže, da ima zdravilo neki učinek. Toda če te študije dobro pogledamo, so nekatere slabo izvedene in zavajajoče ter jih je treba enostavno izključiti iz znanstvenih evalvacij.«

Poleg tega so na slovenski agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, da je 12-miligramski odmerek zdravila enkrat na teden, ki ga priporočajo avtorji letaka, višji od priporočenih odmerkov za zdravljenje parazitskih obolenj. Ob tem so opozorili, da lahko ivermektin povzroči resne neželene učinke, kot so motnje delovanja jeter, slaba krvna slika, zlatenica in akutni hepatitis.

